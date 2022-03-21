德外長暗示︰中國才是真正挑戰

德國外長貝爾伯克日前表示，將在數月內籌備針對中國的新戰略。（歐新社檔案照）

2022/03/21 05:30

以烏俄戰爭為鑑 研擬對中新戰略

〔編譯張沛元／綜合報導〕德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）日前闡述德國新的國家安全戰略時表示，將在數月內籌備針對中國的新戰略。「德國之聲」中文網指出，貝爾伯克此言暗示，中國可能是德國未來要面對的真正挑戰。

貝爾伯克十八日在德國外交部論及新國家安全戰略時指出，國安戰略必須建立在保障自由及民生基礎的需求上，在國家安全上必須採取包容性做法，包括納入國際夥伴，因為「安全政策非僅限於軍事加上外交」；二次世界大戰的歷史讓德國有責任與義務力挺那些生命、自由與權利受到威脅的人…烏克蘭戰爭再次顯示，歐洲安全有賴北大西洋公約組織（NATO）的集體防禦，德國安全須與歐盟及北約的安全政策相輔相成…「我們的力量就是國際團結」。

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貝爾伯克還宣布，將制定中國戰略，理由是北京在包括非洲等國家投資基礎建設以爭取支持，俾便在聯合國大會上按照北京的意願投票；德國應該盡可能與更多國家接觸，而非僅止於做一個「典型的西方國家」，而是「致力於依照國際規則的秩序行事」的國家，暗示中國才是未來真正的挑戰。

葛來儀︰中國仍可能經援俄羅斯

此外，中國問題專家、華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，中國對於烏克蘭議題，在宣示性的言辭上挺俄，也可能在不直接違反制裁的情況下幫助俄羅斯經濟。中國基於自身利益，不希望俄羅斯因為烏克蘭戰爭被削弱，但中國又希望繼續保持與歐洲的貿易和經濟聯繫，因此預定四月一日舉行的歐盟與中國高峰會，將是非常重要的會議，後續發展值得關注。

中國海洋大學國際關係學者龐中英則認為，在「不冒犯整個國際制裁的情況下」，中國還是會對俄羅斯的經濟提供力所能及的支持，但在中國國家主席習近平與美國總統拜登通話後，中國至少「明面上對俄支持的勢頭發生轉折」，基本上不會捲入戰爭。

至於台海兩岸從烏克蘭戰爭中學到的教訓，葛來儀說，希望中國能從中了解到即便坐享強大軍力優勢，也不意味能輕易取勝；至於台灣則應該效法烏克蘭加強民防。

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