俄軍失利美國施壓 中國態度悄轉向

烏克蘭總統澤倫斯基18日再次呼籲普廷對話，否則俄在烏的過錯將需要數代才能復原。（法新社）

2022/03/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯派兵進攻烏克蘭近一個月來，中國始終未明確批判俄國。然而，在俄國頻遭國際制裁，以及美國連番施壓下，中共中央政治局常委會十六日開會後，官方媒體報導內容從盛讚俄軍強盛，轉為指出俄軍失利，顯示中方態度開始轉變。外傳俄國外交部長拉夫羅夫原訂近日訪問北京，卻在中途折返，可能正是受此影響。

德國畫報（Bild）指出，外長拉夫羅夫原訂十七日飛往北京，但在抵達新西伯利亞市上空時折返，不清楚是因為中國拒絕接見，或拉夫羅夫被總統普廷召回。拉夫羅夫十九日談到俄中關係時，稱「在當前西方公然破壞所有國際體系基礎的年代，兩國的合作只會更有力」。

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中國政治評論員陳破空向自由亞洲電台指出，在美中元首十八日舉行視訊談話前，中國內部對烏俄戰事的看法實際上已出現變化，「一方面是黨內鬥爭，另一方面是美國施壓的結果」。他表示，關鍵轉折點在中共中央政治局常委會十六日開會後，官媒開始報導俄軍在烏國失利，這凸顯習近平派、即親俄派在會議中讓步，由國務院總理李克強為代表的親美派佔上風，進而採取降低親俄立場、穩住中美關係的改變。陳破空認為，這可以解釋拉夫羅夫未能順利訪京的緣故，因為北京認定此時不適宜接待俄國外長。然而，前白宮國安會高級主任史帕丁認為，就算中方對烏俄戰事的態度有轉圜，也不能被一時表象迷惑，因為中國的利益始終在於破壞西方自由體系。

原報導俄軍強盛 已改著墨和談

紐約時報十九日另引述中國人民大學國際關係學院教授時殷弘等中國觀察人士指出，中國內部對烏俄戰爭的論調確實開始軟化，減少著重俄軍軍力強盛，反而開始著墨和平談判，以及俄軍攻擊下的烏國平民死傷狀況等。此外，俄國國營媒體在中國「微博」的排名也下滑，十七日的熱門搜索排行榜上，烏俄相關話題僅剩烏國總統澤倫斯基對美國國會的演說。

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