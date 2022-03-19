美情報：烏久攻不下 普廷擬動用核武

烏克蘭首都基輔一棟住宅大樓18日遭俄軍砲擊，造成部分建築倒塌。（法新社）

2022/03/19 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國防情報局（DIA）的最新評估報告指出，若烏克蘭繼續頑強抵抗俄羅斯侵略，俄方在軍事人力及現代化武器持續消耗下，恐使出核子武器威脅西方。

DIA局長貝里爾在報告中寫道，除了烏國抵抗可削弱俄方軍力，經濟制裁也可能導致俄國陷入長期經濟蕭條和外交孤立。他十七日對聯邦眾議院軍事委員會聽證會表示，烏國抵抗和經濟制裁結合下，俄國「生產現代精準導向彈藥的能力」備受威脅，傳統武力逐漸削弱使「俄國可能將越來越依賴其核威懾力量來向西方發出信號，並向其內部和外部受眾投射實力。」

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美國國防部官員十七日說，俄國已對烏克蘭進行逾千次遠程飛彈攻擊，但入侵行動基本上停滯不前。普廷上月廿七日已下令核武部隊提升戰備狀態。

貝里爾指出，俄國入侵烏克蘭的關鍵動機在於決心恢復過去掌控烏克蘭等前蘇聯國家的勢力範圍；但它認為行動目標遭美國破壞，加上認定美國正在衰弱，因此可能對烏國和西方皆採取更廣泛且更具侵略性的行動，儘管遇到烏克蘭抵抗程度比預期高，且衝突初期損失相對較大，莫斯科似乎決心用更多的致命能力繼續推進，直到烏國政府願達成對莫斯科有利的條款。

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