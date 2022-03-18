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    疑中助俄侵烏 澳洲總理擬制裁

    輛車身上有Z字標識的裝甲車，十六日在烏克蘭馬立波遭攻擊，遇襲後車上一名士兵逃出。（路透）

    輛車身上有Z字標識的裝甲車，十六日在烏克蘭馬立波遭攻擊，遇襲後車上一名士兵逃出。（路透）

    2022/03/18 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕澳洲總理莫里森十六日告訴「澳洲天空新聞」，在俄羅斯上月廿四日入侵烏克蘭一事上，「缺乏透明度」的中俄關係值得「高度關注」，因中國不僅拒絕譴責俄方，還對俄鬆綁貿易限制，這種「令人不寒而慄的沉默」姿態從戰事一開始就讓他「惴惴不安」。訪談中，他暗示中國可能因暗中提供俄國軍事設備而面臨澳洲制裁。

    美國國家安全顧問蘇利文十三日曾表示，「我們正私下直接與北京溝通，試圖大規模規避制裁或以回補方式提供支援，絕對會有後果」，強調美方不允許相關進展及「世界上任何地方、任何國家對經濟制裁下的俄國提供生命線」。莫里森十六日呼應上述「清楚聲明」，強調澳洲立場與美方一致，因全球齊力終止俄國入侵烏克蘭與「可怕暴力」非常「重要」。

    莫里森直指中方已藉這場戰事「釋放糟糕訊息」，指中國「在這場全球危機中對俄國拋出經濟生命線」時，中俄關係透明度「非常重要」，呼籲中國澄清是否與俄方討論過任何形式的軍援，因為這讓人「十分厭惡」。澳洲國防部長杜登也說，中國未譴責俄國開戰一事「應在全世界敲醒警鐘」，如果俄國總統普廷成功了，「所有自由國家將面對更黑暗的明日」。

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