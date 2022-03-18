美英嚴厲譴責 稱普廷「戰犯」

頓內茨克地方政府公佈馬立波「戲劇院」16日遭俄軍轟炸後景象。（法新社）

2022/03/18 05:30

馬立波千人避難劇院 遭俄軍蓄意轟炸

〔編譯管淑平／綜合報導〕遭俄羅斯猛烈攻擊多日的烏克蘭東部港市馬立波，當地一座劇院十六日遭俄羅斯炸彈擊中，當時劇院裡有多達一千兩百人避難，死傷人數不明，烏國官方十七日表示，已有一三○人獲救。烏國總統澤倫斯基指控俄蓄意攻擊該處劇院，美國總統拜登十六日也首度用「戰犯」指控俄國總統普廷。

地上用俄文寫「孩童」仍遭攻擊

烏國官方出示馬立波「戲劇院」（Drama Theatre）遇襲後的照片，三層樓建築中間部分完全被炸毀，殘骸中冒出陣陣白色濃煙。美國衛星影像公司Maxar在十四日公布的空拍圖顯示，該劇院外前、後空地上都用俄文寫著斗大的「孩童」字眼，顯然意在警告俄軍戰機避開該處建築物，但是仍遭攻擊。

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澤倫斯基指控俄軍刻意攻擊該座劇院，外交部長庫列巴直指俄羅斯犯下「戰爭罪」。馬立波市長波成柯（Vadim Boychenko）在社群媒體表示，「今天發生的事情，只能說是種族滅絕」；副市長奧洛夫（Sergei Orlov）向英國廣播公司（BBC）新聞網說，有一千到一千兩百人在裡面避難。

當局尚無法確認傷亡人數，烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）十七日引述副總理史蒂芬尼希娜（Olha Stefanishyna）說法，劇院防空避難室挺住炸彈衝擊，「已經有約一三○人獲救」，現場還在持續清理。

俄國防部否認針對該座劇院，反稱是烏克蘭極右派「亞速營」部隊埋設炸藥炸毀劇院。

烏軍南北大反攻 俄軍行動停滯

烏克蘭部隊近日在首都和首都周邊的伊爾平、布查、戈斯托梅利城鎮加強反擊攻勢，十七日在布查擊落一架俄軍武裝直升機，以及兩架蘇愷戰機；在哈爾科夫阻擋俄軍廿六戰車團營級戰術群的進攻。烏國官員稱在基輔郊外摧毀一處俄軍指揮所，恐有數名俄軍將領遭殲滅。

烏軍也在南部尼古拉耶夫的南方、東方反攻，朝唯一遭俄軍佔領的州級首府赫爾松推進，對赫爾松機場的空襲摧毀七架俄軍直升機，在臨黑海的敖德薩擊落兩架蘇愷戰機。烏國國防部聲明，俄軍侵略行動「在各個陣線都大致停滯」，烏國在南部逆轉了俄軍的初期戰果。

拜登十六日拉高譴責俄國侵略的分貝，首次稱普廷是「戰犯」。英國外交大臣特拉斯十七日也呼應，指「非常、非常強烈證據」顯示，普廷是戰犯。克里姆林宮反擊拜登的說法「令人無法接受且不可饒恕」，批評美國在全世界炸死了成千上萬的人。

馬立波「戲劇院」在遭俄軍轟炸前，前、後空地上已有斗大俄文標示「孩童」。（法新社）

14日拍攝的衛星照片顯示，馬立波「戲劇院」在遭俄軍轟炸前，前、後空地上已有斗大俄文標示「孩童」。（法新社）

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