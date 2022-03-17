「讓烏克蘭人有個家」 英1天逾10萬筆登記

不滿俄羅斯入侵烏克蘭的英國民眾，十四日佔領俄羅斯寡頭德里帕斯卡（Oleg Deripaska）位於倫敦的一棟豪宅，示威標語寫道「此房產已被解放」。（彭博）

2022/03/17 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕因俄羅斯上月廿四日至今大規模軍事攻擊而流離失所的烏克蘭人，截至十五日已累計二九七萬名跨越國境淪為難民。為幫助他們，英國政府號召民間伸出援手，推出「讓烏克蘭人有個家」（Homes for Ukraine）計畫，十四日推出後，才過廿四小時，登記供宿意願的英國民眾或組織即破十萬，熱烈反應甚至導致官方網站一度當機。

根據英國先前政策，僅家人與英國有連結的烏人能申請赴英簽證，獲准後可在英工作及享有福利。但英國房屋社區及地方政府事務部十四日宣布，任何烏人都有機會成為「讓烏克蘭人有個家」計畫受惠者，除了赴英生活及工作長達三年，還能完整享有衛生照護、工作等福利，並可住在贊助者的居所至少六個月；提供住處的贊助者，則有每月三五○英鎊可拿。

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英國房屋社區及地方政府事務部十五日感謝「無比慷慨的英國民眾」，該部發言人稱願意提供居所的民眾數目持續增加，幾個小時就增加一倍；英國外交部稍早說，每小時有一萬人登記。首相強森也推文表示，「超過十萬人支持，真是太棒了」。

配對工作將交由慈善及宗教團體負責。不過，在野的工黨批評這項計畫有如「自己動手來」（DIY），因贊助者得自行指定烏克蘭籍受惠者，正因戰火逃離家園的烏克蘭人恐得上社群媒體毛遂自薦才能吸引英國家庭注意。

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