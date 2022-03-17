第4輪談判觸礁 俄爆續增兵急補戰損

俄軍持續猛攻基輔，一棟住宅大樓遭砲擊嚴重毀損。（路透）

2022/03/17 05:30

澤倫斯基不堅持加入北約

〔編譯張沛元、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕烏俄戰爭十六日進入第廿一天，俄羅斯部隊持續在烏克蘭全國各地的攻勢，據傳還將從遠東地區增兵以因應人員損失；十六日進入第三天的第四輪談判尚無明確進展，烏方明確拒絕接受中立國構想，要求必須由烏國盟邦保證其安全。雖然烏國總統澤倫斯基已暗示放棄加入北大西洋公約組織（NATO），但俄國總統普廷宣稱，俄國在準備與烏國談判中立地位的同時，仍會「按照計畫」推進軍事行動以達成目標。

普廷稱俄軍事行動「成功」

普廷說，俄軍在烏國的軍事行動「成功」，絕不允許烏國成為威脅俄國的「跳板」。面對西方各種制裁，他坦承目前所有俄國人的日子都「不好過」，但西方針對俄國的經濟「閃電戰」不會成功，他已下令提高各種社會支出，西方絕對無法達成宰制全球與裂解俄羅斯的目標。

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另一方面，美國國家安全顧問蘇利文十六日也與俄國聯邦安全會議秘書帕特魯雪夫（Nikolay Patrushev）通電，這是俄軍入侵烏國以來，美俄兩國最高層接觸。蘇利文重申反對侵略，要求俄方停火，並警告俄方若動用生化武器將面臨後果。帕特魯雪夫則敦促美方鼓勵烏國繼續追求外交解決，俄方無法接受烏國「在外人教唆下」延宕談判。

戰事方面，俄羅斯戰艦十六日從黑海砲擊烏克蘭第三大城敖德薩附近村莊，已遭俄軍包圍、位於首都基輔東北方的切爾尼戈夫（Chernihiv）十六日一早遭猛轟，至少十人死亡；中西部最大城文尼察（Vinnytsia）的電視塔十六日拂曉前遭砲擊，為當地繼機場被俄國飛彈摧毀後所遭遇的第二次重大攻擊；中部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）首度淪為俄軍攻擊目標，火車站被轟，當地為數以千計從被俄軍包圍的南部城市馬立波（Mariupol）撤離民眾的目的地。俄軍還在馬立波挾持一座醫院的四百人充當人質。

英國國防部十五日公開情報評估指出，俄羅斯為因應在烏克蘭的「持續人員損失」，正從全國各地增援部隊，甚至從遠至東部軍區、太平洋艦隊與亞美尼亞調派部隊，也增加使用來自民間軍事企業、敘利亞與其他僱傭軍等非正規軍。

４俄艦穿越津輕海峽 載有軍車

日本防衛省十六日晚間表示，發現四艘俄羅斯戰車登陸艦，在十五至十六日間陸續從東北朝西南方向，通過本州與北海道之間的津輕海峽。日本媒體報導，其中一艘戰車登陸艦裝載軍用車輛，很可能是載運部署於堪察加半島的部隊前往烏克蘭，顯示俄軍的確陷入苦戰。

俄侵略烏克蘭進展

烏克蘭15日對已遭俄國控制、南部城市赫爾松的機場發動空襲，衛星畫面顯示赫爾松國際機場與空軍基地陷入火海，冒出滾滾濃煙。（美聯社）

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