北約反制 增兵東歐加強飛彈防禦

美國國防部長奧斯汀（中）與北約秘書長史托騰柏格（中左）以及北約各成員國防長，十六日出席在北約布魯塞爾總部舉行的緊急會議，商討烏克蘭危機。（美聯社）

2022/03/17 05:30

拜登將出席北約峰會

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯持續進攻烏克蘭之際，白宮十五日宣布，美國總統拜登將親赴布魯塞爾，出席廿四日的北約領導人峰會，與歐洲領袖當面討論情勢，並展現對歐洲盟國鋼鐵般堅定（ironclad）的承諾。而北約各國防長十六日召開緊急會議，將制定威懾俄羅斯的新計畫，包括在東歐增派部隊，並加強飛彈防禦。

斯洛伐克允部署烏國邊界

此前，斯洛伐克國會十五日拍板，同意讓北約派遣兩千一百名兵力部署在該國與烏克蘭接壤的東部邊境。此計畫是北約加強前線部署的一環，目的是保護北約東翼成員國。

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荷蘭等國持續提供武器

路透報導，外交官和軍事分析家估計，自二月廿四日開戰以來，北約盟國已向烏克蘭運送兩萬多件反坦克和其他武器。美國和其他北約成員國強調，將繼續協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，同時調整北約本身的安全態勢，以適應戰爭帶來的「新時勢」。

美國國防部長奧斯汀會前告訴記者，北約仍然團結一致支持烏克蘭，荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）女士也強調，荷蘭與北約其他成員國將持續提供烏克蘭武器，即使這些武器恐成為俄羅斯攻擊目標。她說：「烏克蘭有權自衛，我們將繼續支持」。

在廿四日北約峰會之前，北約國防部長在十六日的會議將要求軍事指揮官制定新的威懾俄羅斯計畫，包括在東歐增兵和飛彈防禦。儘管包括美國、英國和法國在內的北約最大成員國中，至少有十國已在東翼部署更多部隊、船艦和戰機，並增加待命兵力，就中期而言，北約仍須考慮如何面對歐洲新安全形勢。

北約秘書長史托騰伯格強調，北約需針對新時勢重新調整軍事態勢，各國部長將開始就具體措施進行重要討論，以加強北約在所有領域的長期安全。

俄羅斯十三日空襲距離波蘭邊界只有廿五公里的烏克蘭軍事基地，美國表示，這些飛彈是從俄羅斯發射的，凸顯了莫斯科打擊北約東部盟國的能力。美國還警告說，如果俄羅斯對烏克蘭發動化學襲擊，莫斯科將面臨不確定的後果。

然而，外交官表示，北約避免直接說明計畫，或者會觸發北約憲章第五條集體防禦承諾的內容，強調這種「戰略模糊」也是抵禦俄羅斯侵略的防禦工具。

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