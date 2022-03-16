新聞分析／北京咎由自取

俄羅斯15日對烏克蘭首都基輔市中心發動空襲，擊中一棟住宅大樓，造成至少兩人喪生，消防隊出動雲梯灌救。（法新社）

2022/03/16 05:30

記者鄒景雯／特稿

中國外交部發言人趙立堅，最近有段公開答覆非常趣味，他說：地球人都明白，台灣如果被俄羅斯制裁，是「咎由自取」。「戰狼」自居者，暴露涉外路線的心態，有兩大意義，一是中國果然對普廷執禮甚恭，甘為門前吆喝的小弟，也在所不惜；二是兩害相權取其輕，為了徹底與台灣劃清界線，於是當眾踐踏所謂「一個中國」原則，以確保大家別把北京的嘴砲當真。

毫無疑問，這是把俄羅斯奉為「宗主國」的姿勢。此時此刻，習中國忙不迭於「中俄一家」為實，甚至揭穿「兩岸一家」是虛，當然有助於外界認清北京的利害選擇。其實，中共歷任領導人在俄國面前當龜孫子，也不是始於今日，只是矢言要民族復興的習近平同樣也「矮半個頭」，這就讓人啞然了。

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沒有錯，中俄同盟是習近平拿著領土主權去與普廷交易來的。去年七月，中國宣布「中俄睦鄰友好合作條約」再延長五年，就是代表作。「中俄睦鄰友好合作條約」固然是黨內政敵江澤民喪權辱國的產物，但是習近平加以背書認列，等於是概括承受前人的種種，毫無可推諉的空間。

江澤民幹過什麼事，一九九一年，他與戈巴契夫簽訂中蘇國界東段協定，確定海參崴屬於俄羅斯。一九九九年又和葉爾欽簽署「關於中俄東西兩段國界線的敘述議定書」，繼續承認滿清時代的璦琿、北京等不平等條約有效，也就是同意外興安嶺地區、庫頁島、烏東地區、唐努烏梁海、海參崴等爭議土地，割讓給俄國。這片大約一二五萬平方公里的面積，是台灣三．六萬平方公里的幾倍？不妨算算。

二○○一年，江澤民更與普廷簽署了前述的「中俄睦鄰友好合作條約」，再次確認中俄兩國沒有領土問題，國界維持現狀。二○二一年是這個條約的二十週年，習近平不以為恥，還舉辦音樂會紀念，完全沒有「神聖不可分割的一部分」這回事。這也難怪二○二○年，俄國駐中國大使館居然膽敢在其官網發文慶祝「海參崴建城一六○年」，公然在中國人的頭頂傷口上放尿撒鹽，當時北京當局連忍氣吞聲的格調也搆不上。

習大大都這樣了，趙立堅當狗腿，顯然就不奇怪。只是趙的頂頭上司王毅最近才忙著四處澄清中國在俄羅斯侵略行動中的角色，不願意見到中國被西方各國連帶制裁，那麼趙不嫌肉麻的為俄羅斯出氣，不是給外長拆台嗎？中國外交部如此表現，才坐實了：地球人都明白，未來中國如果被歐美制裁，是「咎由自取」，絕不冤枉。

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