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    俄經濟倒退30年 波及全球糧食

    烏克蘭總統澤倫斯基15日透過視訊，告訴包括英國首相強森（右一）等在倫敦集會的「遠征軍聯合部隊」（JEF）成員國領袖，歐洲若要保護自身安全，就必須提供更多武器，幫助烏克蘭抵禦俄羅斯。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基15日透過視訊，告訴包括英國首相強森（右一）等在倫敦集會的「遠征軍聯合部隊」（JEF）成員國領袖，歐洲若要保護自身安全，就必須提供更多武器，幫助烏克蘭抵禦俄羅斯。（美聯社）

    2022/03/16 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄國出兵烏克蘭引發眾怒，歐美制裁雷厲風行。專家認為，全球懲罰措施會讓俄國經濟至少倒退三十年，人民生活水準幾乎被打回舊蘇聯時代；聯合國秘書長古特瑞斯十四日示警，由於俄羅斯進攻烏克蘭，世界各國必須採取行動，以防「全球糧食體系崩潰導致飢荒四起」。

    據美國CNBC引述經濟學家、投資人和外交官看法指出，國際制裁將使俄國經濟至少倒退三十年，回到接近前蘇聯時代的地步，並至少在未來五年降低該國生活水準。報導稱，俄羅斯的金融體系與貨幣正多方面崩潰，迫使克里姆林宮關閉股市，並且人為地試圖支撐國內盧布匯率。當前不斷擴大的經濟危機，恐抹殺數十年來俄羅斯平民所締造的成長。

    俄新命令 禁盧布兌換歐元

    過去一個月，盧布兌美元貶值四十％，使該貨幣在國外形同不值錢的壁紙。為維繫盧布幣值，克里姆林宮頒布新命令，禁止用盧布兌換歐元、美元之類的硬通貨。這類政策將長年試圖把俄羅斯整合進入歐洲經濟所建立的信用崩垮。

    自俄國二月二十四日入侵烏克蘭以來，全球逾三百個標誌性品牌已主動停止或縮減在俄國的業務，投資人和政策專家表示，幾乎不可能想像，美國公司將在未來五年內恢復在俄國營運的現實情景。

    糧食體系崩潰 全球飢荒四起

    在紐約，聯合國秘書長古特瑞斯警告，聯合國全球糧價指數現已達到歷來最高點，世界上四十五個開發程度最低國家進口的小麥，至少有三分之一產自烏克蘭和俄羅斯，而兩國佔世界葵花籽油供應的一半以上，同時約佔世界小麥供應的三成，因此他懇切呼籲，「我們必須盡一切所能，防止全球糧食體系崩潰導致飢荒四起」，並呼籲立即終止俄、烏戰事。

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