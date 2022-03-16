歐日追加制裁 32人列黑名單

烏克蘭人民力阻俄羅斯侵略，踴躍加入民兵組織「國土防衛軍」（TDF）。圖為一名TDF成員十四日在首都基輔宣誓保衛國家。（路透）

2022/03/16 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕烏克蘭總理史邁海十四日透過視訊呼籲歐洲理事會議員大會（PACE）「立即開除」俄國會籍。史邁海指控，入侵鄰國的俄國「不能留在歐洲大家庭」，「我們必須團結努力防衛烏克蘭以及整個歐洲」。

烏籲歐洲理事會開除俄會籍

史邁海是代替正忙於對俄談判相關進展的烏國總統澤倫斯基，在特別開會討論俄國入侵烏國一事的PACE發表上述演說。烏、俄兩國皆是歐洲理事會（COE）成員國，該組織一九四九年成立以維護歐洲人權、民主、法治為宗旨，至今還不曾開除過任何國家的會籍。但俄國上月廿四日對烏發動侵略的隔天，會員資格即遭部長理事會凍結；若正式失去會籍，日後將無法再訴諸COE轄下歐洲人權法院。

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不過，PACE並無權開除俄國會籍，僅能建議部長理事會出手。COE秘書長布瑞克本月稍早曾向法新社透露，有「愈來愈多聲音」呼籲開除俄國會籍。法新社十四日報導指出，PACE可望十五日通過決議，建議部長理事會「邀請」俄羅斯主動退出，採取一九六九年希臘軍政府人權紀錄遭檢討後的求去模式。

歐洲安全與合作組織（OSCE）輪值主席波蘭外交部長拉奧十四日譴責俄國軍隊行使「國家恐怖主義」，動用國際禁止的武器並蓄意攻擊學校、醫院、幼兒園。至於俄國指其在調停烏俄衝突時選邊站，他「只有一個回應：當國際人道法律開始遭到公然踐踏時，就談不上不偏不倚了」，呼籲同屬OSCE成員的俄羅斯和白俄羅斯停止對烏國「殘酷冒進」。

日本累計制裁達80人 25團體

歐洲聯盟十四日通過第四波制裁俄國措施，鎖定「和侵犯烏克蘭有干係」的個人與企業，新增制裁十五人，名單預計十五日公佈，英國衛報指出，已確定當中包括與俄國總統普廷關係密切的俄國寡頭富豪暨英國切爾西俱樂部老闆阿布拉莫維奇，以及俄國國營電視台第一頻道的執行長恩斯特（Konstantin Ernst）。日本十五日也追加制裁十七人，總計目前已有八十人、廿五個團體進入黑名單。

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