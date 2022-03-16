中允軍援俄5武器 美攔截曝光

美國向盟邦透露，中國已表態願意軍援俄羅斯。圖為俄國國防部長紹伊古和中國國防部長魏鳳和，去年八月視察在寧夏回族自治區的中俄聯合軍演。（美聯社檔案照）

2022/03/16 05:30

美告知歐亞盟國 中俄否認

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄持續交戰之際，俄羅斯傳出早已請求中國提供武器，可能大幅改變戰況。美國兩名知情官員透露，美國國務院已知會北大西洋公約組織（NATO）和亞洲盟邦，中國已表示「願意」軍援俄國。不過，中方仍駁斥相關傳聞，俄國也否認傳聞，強調俄有足夠軍事資源達成目標。

武器清單突顯補給不足 暴露俄絕境

英國金融時報十五日報導，美國國務院透過外交電報或情報官員告知歐亞盟友，俄國早在二月廿四日開戰不久後，就請求中國提供軍事和經濟援助，而中國表示「願意」相助，也打算向外界否認其計畫。美國情報並未詳述軍援等級或時機，但據稱俄國索取五種武器，包括地對空飛彈、無人機、情報蒐集相關設備、裝甲車，以及後勤補給車輛。此外，俄國還請求中國提供預先封裝、不易腐壞的軍糧等其他形式的援助，凸顯俄軍戰力受到後勤補給影響。

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金融時報指出，俄國的提議和中國的回應已在白宮敲響警鐘，五角大廈正「非常、非常密切」地關注情勢，中國將為此承擔後果。華府智庫「美國企業研究所」（AEI）安全專家塞耶茲表示，若前述武器清單屬實，正好說明莫斯科當局有多「絕望」。北京若真的移交相關武器，美國兩黨勢必針對共軍推動制裁和出口設限，而且後續還會有更多制裁。

前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文則警告，中國軍援俄國將大幅改變國際地緣政治面貌，美國可能重新面對如同一九五○年代的中蘇同盟，烏克蘭則是新冷戰下第一場代理人戰爭。紐約時報指出，中國政策圈已逐漸凝聚共識，即中國將是這場混亂下的贏家，因為俄烏俄戰爭導致美國力量和注意力轉向歐洲，拜登企圖重新聚焦中國和亞太地區的努力不會成功。

王毅稱中國不該被制裁

另一方面，中國外長王毅十四日與西班牙外長通電話時表明，「中國不是這場危機的一份子，也不希望受到西方國家制裁影響。中國有權捍衛自身合法權利和利益。」

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