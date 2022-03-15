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    壓制「俄」行 岸田促聯合國改革

    日本首相岸田文雄（法新社檔案照）

    日本首相岸田文雄（法新社檔案照）

    2022/03/15 05:30

    〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本首相岸田文雄十四日在國會答詢時，譴責俄羅斯入侵烏克蘭是一種「暴行」。他表示，俄國身為聯合國安理會常任理事國，侵烏暴行顯示建立國際新秩序的必要性，日本將與法國等對改革持積極態度的國家合作，繼續致力於安理會與聯合國的改革。

    岸田十三日在自民黨黨代表大會致詞時也提到，俄羅斯入侵烏克蘭的「暴行」，是對世界秩序與和平的挑戰，日本必須將此暴行視為加諸己身的暴行，並設法應對。

    「常任理事國否決權行使 應盡可能自制」

    岸田在參議院預算委員會接受質詢時，自民黨議員青山繁晴也提到，俄羅斯失去國際的信任，在安理會擁有否決權的制度，實際上已無法持續；過去法國曾提案，在大規模暴行或種族屠殺的議題上，應限制安理會五個常任理事國的否決權。青山認為，日本應該和法國合作，一起努力限制否決權的行使。

    岸田表示，日本向來主張安理會常任理事國對於否決權的行使，「應盡最大可能的自制」。他還表示，包括否決權在內的安理會改革雖然不容易，但日本將與法國等對改革持積極態度的國家合作，繼續致力於安理會與聯合國的改革。岸田表示，烏克蘭情勢再次凸顯到同盟與各國關係的重要性；美日同盟是非常重要的「擴大嚇阻力」，必須透過修正國家安保戰略等三大國防相關文書，思考強化防衛能力，也必須討論美日同盟的嚇阻力與應對能力。

    防衛省︰6俄艦穿越宗谷海峽

    與此同時，日本防衛省十四日傍晚發佈消息指出，海上自衛隊在當天凌晨約零時，在距離宗谷岬東南方約一三○公里海域，發現六艘俄羅斯驅逐艦和潛艦。這六艘俄艦包括三艘「基洛級」潛艦和「無畏級」驅逐艦、飛彈追蹤艦及艦隊遠洋拖船各一艘，由東向西穿越宗谷海峽。海上自衛隊在十日到十一日間確認，俄軍無畏級驅逐艦等十艘軍艦，從太平洋穿越津輕海峽進入日本海，正持續監視並保持警戒。

    此外，由於俄國攻擊烏克蘭核電廠，岸田表示，將在檢視福井縣於核電廠設置警察專屬警備隊的作法後，研議在日本境內的核電廠設立專屬警備部隊。福井縣有敦賀核電廠等多座核電廠，目前設有專屬警備隊維護核電廠安全。警察廳警備局長櫻澤健一說，現在日本全國的核電廠常駐特別警備隊，配備必要裝備並廿四小時保持警戒。

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