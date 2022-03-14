烏總統提議 與普廷「耶路撒冷」談判

在烏克蘭首都基輔附近的伊爾平市，烏軍士兵十二日以新一代輕型反坦克武器（NLAW）摧毀俄軍一輛裝甲運兵車。（法新社）

2022/03/14 05:30

美副卿︰已看見俄出現嚴肅談判的跡象

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄衝突尚無歇止跡象，俄軍十三日更將砲火對準烏國西部一處靠近波蘭的軍事基地，並企圖在佔領的刻松市建立「偽共和國」，以分裂烏克蘭，同時持續向首都基輔邁進，並狂轟戰略港市馬立波，但因烏軍頑強抵抗而付出巨大代價。烏國總統澤倫斯基透露，俄方談判態度出現「根本性不同」，提議與俄國總統普廷在以色列耶路撒冷和談。

澤倫斯基的顧問、烏國談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，俄方在談判上已變得「更具建設性」，已了解烏方不會在原則問題上讓步，「我認為我們會在幾天內達成某些成果。」俄方談判代表斯魯茨基（Leonid Slutsky）也聲稱，相較於談判初期，目前已有「實質成果」，可能很快就能取得「共同立場」，擬定「協議草稿」，但未透露內容。美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）十三日也表示，儘管普廷仍一心想要摧毀烏克蘭，但「我們看見（俄國）開始出現進行真正、嚴肅談判的跡象。」

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促請以國總理從中斡旋

澤倫斯基十二日再次發表全國談話，對於俄軍持續向基輔進逼，他強調除非整座城市被夷平，否則「俄國侵略者無法征服我們，他們沒有這種力量和精神」。他也首度指稱，烏軍自開戰以來已有一千三百多名官兵殉國，俄軍則有一萬兩千人陣亡，「（烏俄）在比例上是一比十，但我並不為此歡欣。」此外，截至十一日則有五百多名俄軍投降。

澤倫斯基也說，以色列耶路撒冷是烏俄停火談判的適合地點，而非此前兩國官員談判所在地白俄羅斯，他已促請以國總理班奈特從中斡旋。以國官員則透露，普廷正考慮相關提議，但以方仍在觀望，一切尚無定論。

俄圖在刻松扶植偽政權

與此同時，針對俄方日前逮捕梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）後，隨即任命前市議員丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）為市長，澤倫斯基也痛批俄方試圖複製在烏東頓巴斯的作法，企圖扶植偽政權以分裂烏國。

由於戰情膠著，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格警告，俄軍接下來可能會動用化學武器。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）對此回應，若俄國在烏克蘭使用化武，將使形勢大幅改變，北約必須認真思考如何回應。聯合國統計，烏國迄今已有近二六○萬人逃離家園。

拜登再撥57億軍援烏國

白宮十二日宣布，總統拜登已授權追加撥款兩億美元（約五十七．三億台幣）協助烏國添購輕型武器、反坦克、反裝甲和防空武器。自二○二一年一月以來，美國向烏國提供的安全援助已達十二億美元。

戰況方面，俄軍十三日向烏國西部利維夫州靠近波蘭邊境的亞沃利夫市（Yavoriv）發動空襲，朝「國際維和及安全中心」（IPSC）發射八枚飛彈，為迄今遭受俄軍攻擊的最西部地區，造成至少卅五人喪生、一三四人受傷。ISPC設有烏國陸軍學院，是與北約進行軍事交流的地點，距波蘭僅廿五公里，恐導致情勢升高。

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