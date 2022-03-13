聯合國警告烏俄衝突 恐推升全球營養不良人口

烏克蘭的基輔州農民正在一處冬麥田裡施肥。（路透檔案照）

2022/03/13 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕聯合國糧農組織（ＦＡＯ）十一日警告，在俄國侵略烏克蘭之前就處於歷史高點的國際糧食價格，正因烏俄戰事而飛漲，鑑於俄烏兩國穀物出口量占全球三分之一，北非、亞洲及中東極度依賴進口小麥的貧窮國家將成為最大受害者，預估國際食品與飼料價格可能再上漲八％到廿二％，並導致全球更多人營養不良。

ＦＡＯ秘書長屈冬玉說，烏俄戰事的強度與持續期間無法確定，恐嚴重升高全球的食品供應不安全問題。俄羅斯是全球主要肥料生產國，而肥料的關鍵成份尿素，其價格過去一年飛漲了三倍以上。更無法確定的是，大批人民流亡的烏克蘭，能否如期在六月收穫小麥。烏克蘭的黑海港口已遭封閉，烏國政府為避免國內出現糧食危機，已下令禁止小麥、燕麥、小米、蕎麥和其他食物出口。

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烏國的出口禁令不包括玉米與葵花油。烏俄兩國供應全球五十二％的葵花油、十九％的大麥、十四％的小麥與四％的玉米。屈冬玉說，目前不清楚如何彌補這些產量缺口；更何況，美國、阿根廷與其他小麥生產國很可能為了確保國內供應而限制出口。

埃及、土耳其、孟加拉與伊朗六十％的小麥進口來自俄烏。黎巴嫩、突尼西亞、葉門、利比亞與巴基斯坦也十分依賴俄烏糧食供應。在利比亞，麵包與麵粉價格近來漲了四十％，葵花油漲了廿五％。屈冬玉說，這對中產階級與收入屬於最低薪資層級的家庭產生龐大挑戰。伊拉克首都巴格達過去一週爆發多起抗議食品價格高漲的示威，抗議者抱怨糖跟小麥的價格漲了廿％。

ＦＡＯ的最新報告預估，全球營養不良人數在二〇二二到二〇二三年可能增加八百到一千三百萬人，特別是在亞洲、撒哈拉沙漠以南非洲地區、中東與北非。報告也警告，全球糧食供需缺口將導致國際食品與飼料價格從目前的高點再上漲八％到廿二％，而全球二月的食品價格統計已經處在史上最高點。

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