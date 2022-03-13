2013提供烏國核安全保證 北京陷兩難

烏國東部頓內茨克州的沃爾諾瓦哈（Volnovakha），親俄武裝部隊和標示著Z字的裝甲車十一日行駛街頭。（路透）

2022/03/13 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰爭進一步擴大，外界尤其憂心俄羅斯可能動用核武攻擊烏克蘭。美國華爾街日報十一日指出，萬一不幸如此，烏俄衝突爆發以來一直偏袒俄國的中國，勢必面臨更大的質疑和譴責，因中方曾在二○一三年破天荒向烏國提供核安全保證，至今卻低調回應。

據報導，在前蘇聯解體後，美、英、俄都曾要求烏克蘭放棄蘇聯時代遺留的核武，並保證烏國國家安全作為交換。二○一三年中國啟動「一帶一路」計畫後，時任烏國總統亞努科維奇在當年底訪中，雙方簽署「中國和烏克蘭友好合作條約」和「中國和烏克蘭關於進一步深化戰略夥伴關係的聯合聲明」等兩份文件。

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烏納核保護傘？ 新聞下架

在「條約」中，中方承諾「無條件不對作為無核武器國家的烏克蘭使用或威脅使用核武器。」至於在「聲明」中，中方也承諾「在烏克蘭遭到使用核武器的侵略或受到此種侵略威脅的情況下，向烏克蘭提供相應安全保證。」起初，「新華社」等中國官媒憂心，這等同將烏國納入中國的「核保護傘」，但相關新聞目前已從網路上消失。

值得注意的是，中方並未發表中烏兩份文件的官方英文版本，這使得外界難以準確解讀中國的「保證」的真正涵義。美國前駐烏大使皮弗表示，美方早年與烏談判時，刻意使用語意較為模糊的「assurance」（意指對某種結果表達信心），但如今外界多將中國對烏國的「保證」，理解為語意更篤定的「guarantee」（指一旦出現變數，必須採取行動確保某種結果）。

前美國國務卿龐皮歐的首席顧問余茂春指出，中烏當年協議凸顯中俄關係緊張，也反映烏國希望在俄國和歐盟以外尋求與其他國家合作，而中方也藉由給予烏國核安全保證，進而可以接觸飛機引擎等烏國專長的武器系統。

然而，中國外交部發言人汪文斌日前低調回應此事，僅稱相關安全保證，「有明確的內容限定和觸發條件。在烏克蘭問題上，當務之急是有關各方保持冷靜克制，緩和局勢，促進政治解決。」

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