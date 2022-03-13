跟進制裁 歐盟將加強武裝

歐盟領袖十一日在法國凡爾賽宮舉行高峰會，宣布進一步制裁俄羅斯，包括撤銷對俄羅斯的最惠國待遇。圖中左起依序為法國前總統歐蘭德、法國第一夫人布莉姬、法國總統馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾與其妻愛蜜莉。（美聯社）

2022/03/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕在法國凡爾賽宮舉行高峰會的歐洲聯盟（EU）二十七國領袖十一日結束兩天會議，會後發表凡爾賽宣言，表示面對俄羅斯總統普廷帶來的威脅，歐盟將集體再武裝，大幅增加防禦支出、改善各成員國間的軍事計畫合作，並在糧食、能源與軍事裝備上追求自主。

隨著美國總統拜登宣布撤銷俄羅斯的最惠國待遇，歐盟十一日也宣布，將共同額外再提供烏克蘭五億歐元的軍事金援，同時還將對俄羅斯祭出新一波制裁，包括暫停對俄羅斯的貿易最惠國待遇、打擊俄羅斯使用加密資產、禁止進口俄羅斯鋼鐵產品，以及禁止對俄羅斯出口奢侈品以「直接打擊俄羅斯精英階層」。儘管歐盟領袖出言譴責俄羅斯，但也表明，無法讓烏國快速加入歐盟。

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廿七國領袖表示，俄羅斯入侵烏克蘭顯示歐盟迫切需要為自身安全負起責任以及擺脫對他國的依賴，歐盟必須採取更強硬策略以確保自身安全。歐洲理事會主席米歇爾稱兩週前俄羅斯進攻烏克蘭已改變歐洲與世界，法國總統馬克宏說，俄羅斯入侵烏克蘭是「悲劇性的轉捩點」。馬克宏強調，一百年前的凡爾賽條約曾分裂歐洲，但如今發表凡爾賽宣言的歐盟則正攜手團結。

此外，歐盟已設定二○二七年為最後期限，將探討如何在五年內擺脫對俄羅斯天然氣、石油與煤炭的依賴；歐盟執委會主席馮德萊恩說，歐盟執委會將在五月中旬提案建議如何落實此一目標。

歐盟去年自俄羅斯進口一五五○億立方公尺的天然氣，約佔其天然氣進口量四十五％與佔近四成的歐盟天然氣總消費量。

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