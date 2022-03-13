美歐擬加速軍援 俄嗆攻擊運送車隊

俄羅斯國防部公布影片，指俄軍空降部隊控制烏克蘭一座地點未指明的機場。（法新社）

2022/03/13 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕波蘭欲透過美國提供烏克蘭「米格29」（MiG-29）戰鬥機，遭美國拒絕後，美國國防部正與歐洲盟邦一起，加速援助烏克蘭更先進的防空系統和其他武器，另外，五角大廈也成立快速反應小組，因應盟邦因為這場戰爭而增加武器採購或者透過第三方向烏國轉送武器的需求。

不過，俄羅斯十二日公開威脅，俄軍將會攻擊運送西方武器的車隊。俄國副外長雷雅布可夫說，美國協調許多國家運送武器前往烏克蘭是個危險舉動，「讓這些武器運送車隊成為正當目標」，我們早就嚴重警告過此舉的後果。

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協調援助烏國更先進武器

美國國防部長奧斯汀下週將在布魯塞爾與北大西洋公約組織（NATO）防長會面，但是援助烏克蘭更先進武器的相關討論已在進行中，五角大廈發言人柯比拒絕說明將提供什麼類型武器，只說有些美國沒有、但是其他國家有的，「我們正在協助協調」。

烏克蘭已提出希望獲得S-300、「山毛櫸」（Buk）地對空飛彈系統，一名歐洲官員說，相關討論正在進行，但是存貨是否足夠是個問題。路透引述消息人士說法，五角大廈採購及維護辦公室近日恢復了前總統川普時期的快速反應小組，協調優先處理、並加快歐洲盟邦透過第三方轉送烏國武器的程序。

由於烏克蘭的軍事訓練主要依賴蘇聯製或俄製武器，也使得北約國家能提供的軍援受到侷限。美國歐洲司令部司令沃特斯（Tod Wolters）說，支持烏克蘭的最有效方法，就是提供更多反戰車武器和防空系統。

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