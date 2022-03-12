烏總統顧問譏中國「唯一受惠國」

歐洲各國至3/10接受烏國難民數量

2022/03/12 05:30

籲美別讓俄賺「血腥錢」

〔編譯周虹汶／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基的經濟顧問烏斯堅科（Oleg Ustenko）十日在母國透過視訊參與美國智庫「彼得森國際經濟研究所」（PIIE）會議時表示，中國乃俄羅斯上月廿四日對烏克蘭發動這場戰爭的「唯一真正受惠國」，質疑恐無法借助中國達成和平過程。在此同時，聯合國十一日表示，烏國已有超過二百五十萬人淪為難民逃往他國，原先預估的四百萬難民總數恐得上修。

美國總統拜登八日帶頭宣布禁止進口俄國石油，為直扼俄國經濟命脈的制裁手段。烏斯堅科讚揚美方，並批評歐洲在烏人受苦受難之際繼續買進俄國石油；他呼籲全球禁運俄國石油與天然氣，不讓俄國賺「血腥錢」。

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中挺俄大賺能源 和平進程角色受質疑

至於中國批評他國對俄制裁行動卻避免抨擊俄國入侵一事，他相信目前和俄國有貿易、政治連結的中方將成俄方未來幾年「唯一的溝通者」，不僅獲得更多俄國能源，也成為「俄國與世界他國之間的橋樑」，「中國現在絕對是一個重要的角色」，但捫心自問：「我們真的相信我們可以在和平進程中借助中國嗎？」

難民數恐上修 超過400萬

根據聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）十一日表示，烏克蘭上月廿四日起累計約一百八十五萬人在境內流離失所；此外另有逾二百五十萬人跨越國境逃難，其中十一萬六千人為外國籍，過去廿四小時即有多達廿萬人離開烏國，即使上修先前預估的四百萬累計難民人數「也不令人意外」，人道機構正為在天寒地凍中等越境的成千上萬難民張羅供暖設備。

UNHCR說，二百五十萬難民中，五分之三待在波蘭。在俄軍入侵前，烏克蘭政府控制區域的人民約有三千七百萬人。首都基輔市的三百五十萬人口，已有半數逃離。

美國副總統賀錦麗及羅馬尼亞總統約翰尼斯十一日會面，討論後續可能大批流入東歐的烏國難民問題。羅國截至八日已接納逾八．四萬人，賀錦麗強調美方「絕對已經準備好」對願向難民伸出援手的「明白道德義務」者提供支持。

因戰火逃離家園的烏克蘭女子10日和其他難民暫時棲身在鄰國摩爾多瓦首都基希訥烏的一處運動場館大廳。（法新社）

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