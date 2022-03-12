烏總統顧問譏中國「唯一受惠國」
籲美別讓俄賺「血腥錢」
〔編譯周虹汶／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基的經濟顧問烏斯堅科（Oleg Ustenko）十日在母國透過視訊參與美國智庫「彼得森國際經濟研究所」（PIIE）會議時表示，中國乃俄羅斯上月廿四日對烏克蘭發動這場戰爭的「唯一真正受惠國」，質疑恐無法借助中國達成和平過程。在此同時，聯合國十一日表示，烏國已有超過二百五十萬人淪為難民逃往他國，原先預估的四百萬難民總數恐得上修。
美國總統拜登八日帶頭宣布禁止進口俄國石油，為直扼俄國經濟命脈的制裁手段。烏斯堅科讚揚美方，並批評歐洲在烏人受苦受難之際繼續買進俄國石油；他呼籲全球禁運俄國石油與天然氣，不讓俄國賺「血腥錢」。
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中挺俄大賺能源 和平進程角色受質疑
至於中國批評他國對俄制裁行動卻避免抨擊俄國入侵一事，他相信目前和俄國有貿易、政治連結的中方將成俄方未來幾年「唯一的溝通者」，不僅獲得更多俄國能源，也成為「俄國與世界他國之間的橋樑」，「中國現在絕對是一個重要的角色」，但捫心自問：「我們真的相信我們可以在和平進程中借助中國嗎？」
難民數恐上修 超過400萬
根據聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）十一日表示，烏克蘭上月廿四日起累計約一百八十五萬人在境內流離失所；此外另有逾二百五十萬人跨越國境逃難，其中十一萬六千人為外國籍，過去廿四小時即有多達廿萬人離開烏國，即使上修先前預估的四百萬累計難民人數「也不令人意外」，人道機構正為在天寒地凍中等越境的成千上萬難民張羅供暖設備。
UNHCR說，二百五十萬難民中，五分之三待在波蘭。在俄軍入侵前，烏克蘭政府控制區域的人民約有三千七百萬人。首都基輔市的三百五十萬人口，已有半數逃離。
美國副總統賀錦麗及羅馬尼亞總統約翰尼斯十一日會面，討論後續可能大批流入東歐的烏國難民問題。羅國截至八日已接納逾八．四萬人，賀錦麗強調美方「絕對已經準備好」對願向難民伸出援手的「明白道德義務」者提供支持。