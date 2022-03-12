「基輔刺蝟」軍民放水擋坦克

美國衛星影像公司「馬薩爾科技」的衛星畫面顯示，俄軍在烏克蘭別列斯強卡（Berestyanka）的補給車和火箭彈發射車已分散進入小鎮和森林，避免遭到烏軍鎖定摧毀。（歐新社）

2022/03/12 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄國大軍二月廿四日入侵烏克蘭以來，持續圍攻首都基輔等至少四座大城市，意圖使基輔孤立無援。最新衛星畫面顯示，基輔以北地區出現大範圍洪水，推測是烏軍刻意放水製造地面泥濘，阻止俄軍前進。此外，基輔全市也已全面化身堡壘，所有街道、建物和哨站均設有防線，為俄軍潛在攻勢備戰。

普廷稱談判已有「正向轉變」

不過，俄國總統普廷十一日在莫斯科向白俄總統盧卡申科表示，俄烏談判「幾乎每天進行」，而俄方官員向他回報，談判已有「正向轉變」。彭博指出，普廷並未解釋其說法，但可能是指烏克蘭總統澤倫斯基日前表示願討論烏克蘭維持中立國的地位。

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華盛頓郵報十日指出，烏國軍民兩週來想方設法建立防線，包括炸毀橋樑、推倒公車作路障、焊接反坦克障礙物「捷克刺蝟」，如今可能還採用世界上最古老的防禦戰術「製造大水」。美國商用衛星影像公司「行星實驗室」和其他學者比對二月廿二和廿八日拍攝的衛星畫面後發現，基輔以北的大片土地遭大水浸泡，地面變得非常泥濘。

基輔以北泡水 地面異常泥濘

據了解，淹水區位在聶伯河附近，約是俄軍六十四公里長車隊所在位置以東的區域。華郵稱無法證實是否有人蓄意引水淹沒土地，但專家向「行星實驗室」證實確實有這個可能，推測是烏國軍民憑藉對地形的熟稔刻意製造優勢，以阻止位在基輔西北郊區的俄軍逼近。

美國官員曾指出，在烏軍利用反坦克飛彈嚇阻有成，以及俄軍本身缺乏後勤補給的情況下，基輔西北一帶的俄軍幾乎難以前進。然而，美國馬薩爾科技公司的最新衛星影像顯示，這列車隊（包含坦克、火砲）已分散進入基輔周遭的小鎮和森林，並重新部署。美國一名國防官員透露，俄軍過去二十四小時內已朝基輔前進五公里，距離基輔最近僅十五公里。

基輔市長克里契科說，市內一半居民已撤離，現在「整座城市被改造成堡壘」，所有街道、建物和哨站都已設下防線。據報導，俄軍目前至少圍攻四座主要城市，且武裝車輛也已靠近基輔東北郊區，使得伊爾平（Irpin）和布查（Bucha）等地連日遭到砲火猛攻。烏國軍方也警告，俄軍正試圖擊潰基輔以西和西北地區的防禦，以封鎖基輔。

俄每隔30分鐘對住宅區開火

值得一提的是，靠近北約成員國波蘭、匈牙利和斯洛維尼亞的烏國中部聶伯羅（Dnipro）和西北部盧茨克（Lutsk）等兩座城市，十一日首度遭到俄軍直接飛彈攻擊，多項民生設施被擊中，令人憂心俄軍也打算集中火力攻擊其他城市。

烏南戰略港市馬立波也持續遭到狂轟濫炸。總統澤倫斯基十日指控，他十日派卡車運送食物、飲水和藥品過去，但俄軍竟朝當地一條「人道走廊」開火，形容這是「徹頭徹尾的恐怖行徑」。市長波成柯表示，俄軍戰機十日「每隔三十分鐘」就鎖定住宅區開火，死者包含老人、女性和小孩，十天內就有超過一千二百名平民喪命。國際紅十字會指出，當地許多人已無水喝，也有人為爭糧食大打出手。

美國商用衛星影像公司「行星實驗室」發現，基輔以北地區有大片土地浸在大水中，地面變得泥濘不堪、難以行進，可能是烏國軍民阻擋俄軍推進的計策。（取自網路）

基輔以北地區有大片土地浸在大水中，地面變得泥濘不堪、難以行進。（取自網路）

美國商用衛星影像公司「行星實驗室」發現，基輔以北地區有大片土地浸在大水中，地面變得泥濘不堪、難以行進，可能是烏國軍民阻擋俄軍推進的計策。（取自網路）

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