戰爭第一線 地方官抗俄 不分黨派

曾在二○一六年至一九年擔任烏克蘭國會議長的帕魯比（Andriy Parubiy），也加入民兵部隊「國土防衛軍」抵抗俄羅斯入侵，八日穿上軍裝、手持步槍，鎮守通往首都基輔途中的路障。（歐新社）

2022/03/10 05:30

通報戰情 每天拍影片鼓舞士氣

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報八日報導，一如開戰後經常開直播與發網路影片的烏克蘭總統澤倫斯基，許多同樣堅守崗位的烏克蘭州長與市長也透過影片向民眾傳遞資訊兼鼓舞士氣，成為抗俄先鋒。

尼古拉耶夫州長維塔利．金（Vitaliy Kim）每隔幾小時就發一段網路影片報告戰事勝敗，他的固定開場白是「我們來自烏克蘭」，內容洋溢必能擊退俄軍攻擊的信心。日前他在一輛被俘的俄軍步兵車輛內拍片，呼籲民眾保持樂觀，並以過去曾是跆拳道選手的經驗說，「出征時必須確定自己會贏，否則乾脆不要比了」。

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透過社群媒體傳遞資訊

不同於訊息受到管制與審查的俄羅斯，像金這樣的烏克蘭地方官員，密集透過社群媒體向民眾通報最新戰況、道路安全，及如何取得基本服務、醫藥與食物等資訊。父親是韓國人的金在影片中直言不諱，既報喜也報憂，連烏克蘭戰機在當地被擊落都照說不誤，「我們誠實以告，沒有造假。」

部分地區 軍官接任州長

此等頻繁且非正式的交流模式，當然是由本身一天發好幾段影片報告最新戰情與外交努力的澤倫斯基所定調。澤倫斯基發現地區州長在戰爭中的重要性後，近日更換數名地區州長，以職業軍官取而代之。與民選市長不同的是，烏克蘭地區州長由總統指派；根據戰時法律，地區州長負責率領與軍方密切合作的新軍民政府，直接監督由志願兵組成的新部隊，以及疏散平民與提供藥品食物等事務。

其他大城的市長，包括來自澤倫斯基敵對陣營的市長，也扮演同樣重要的角色，特別是曾被批評親俄的第二大城哈爾柯夫與第三大城敖德薩的市長。哈爾科夫市長泰芮可夫（Igor Terekhov）每天發影片報告該市的戰損與救援工作，並總以「親愛的市民，我們會挺住」做為結語；前砲兵軍官、敖德薩市長特魯哈諾夫（Hennadiy Trukhanov）一度親俄，但如今自封戰時指揮官，並誓言抗俄到底。

烏克蘭政治分析家塞曼尤克說，戰爭讓所有人不分黨派、宗教與語言，團結一致，共同目標就是衛國殺敵。

烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）州長維塔利．金（Vitaliy Kim）說，在對抗俄羅斯入侵的艱困中，必須保持樂觀。（取自網路）

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