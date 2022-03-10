俄國在最後談判前 亟需一場勝利// 烏克蘭：未來7到10天要守住

喬治亞前國防部長奧克魯阿什維利，率團前往烏克蘭參戰。（取自網路）

2022/03/10 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰事持續至今兩週，烏克蘭內政部顧問德尼森科九日指出，俄羅斯有意以戰逼和，接下來七到十天必須守住，不讓俄軍拿下任何的勝利。美國情報分析認為，儘管目前俄軍攻勢受挫，但總統普廷仍會加重攻擊力道。

烏內政顧問：俄想以戰逼和

德尼森科指出，俄羅斯在被迫進行最後談判前，迫切需要一場勝利，最可能的目標是馬立波或基輔，「因此，我們的任務是在接下來七到十天守住」。烏軍參謀部表示，正加強北、南、東三方防禦，基輔附近的部隊也仍「守住戰線」，反擊俄軍的進攻。

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俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃九日表示，與基輔的第三輪談判「已取得一些進展」，下一輪會談焦點將放在建立人道走廊疏散平民；俄軍目標「不是要佔領烏克蘭，或摧毀其國家地位、推翻政府，也不是針對平民」，希望透過談判達成確保烏國中立等目標。

烏俄兩軍協議九日停火十二小時，讓馬立波、安赫德、蘇梅、伊久姆、和沃爾諾瓦哈和基輔近郊城鎮居民能撤離。俄方八日表示會在基輔等五地提供安全走廊，但實際僅在蘇梅開放民眾撤離，當天約六千人疏散，當地住宅區前晚遭徹夜轟炸，其中一枚炸彈炸死二十二名平民。

哈爾科夫、馬立波等主要目標八日晚間也傳出俄軍新攻勢。馬立波已連續一週遭砲擊、轟炸，城內無水、電、暖氣，被形容景況如「末日」，烏國外交部長庫列巴九日指控俄方把四十萬居民當「人質」。

烏：馬立波40萬人成俄人質

美國國家情報首長海恩斯八日在國會眾院聽證會上指出，儘管俄軍入侵受挫，經濟又遭制裁重創，但是普廷不太可能退縮，「反而會加重攻擊力道」；中情局長伯恩斯也認同，指中情局分析看不出普廷能如何實現拿下基輔、扶植傀儡政府等目標，「他可能會不顧平民傷亡，加倍企圖挫敗烏克蘭軍隊」。

前加拿大第22皇家軍團神級狙擊手「瓦力」，加入抗俄義勇軍。（取自網路）

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