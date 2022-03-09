俄15萬軍隊盡出 基輔近郊巷戰

烏俄戰事八日進入第十三天，戰局與談判都陷入膠著。圖為烏國北部城市切爾尼戈夫七日遭到俄軍猛烈砲擊，一所學校建物嚴重受損。（法新社）

2022/03/09 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰爭八日進入第十三天。「路透」引述美國防高層說法，指俄羅斯先前在俄烏邊境及白俄羅斯境內部署的十五萬兵力，如今已接近全數投入烏克蘭境內。烏國當局稱，至當地時間八日上午，俄軍已有超過一萬兩千人死亡，雖然烏克蘭其他各地的激烈戰鬥仍在繼續，但烏克蘭當局稱，俄軍攻勢八日明顯放緩，烏軍並在位於東部的第二大城哈爾科夫 （Kharkiv）戰場擊斃一名俄軍少將。

烏克蘭與俄羅斯達成臨時停火協議，以疏散被圍困的東北部城市蘇米（Sumy）的平民，幾個小時前俄羅斯的猛烈轟炸造成當地至少廿一名居民死亡。據「國際傳真社」引述俄國國防部說法報導，俄國八日開設了五條人道走廊，讓烏克蘭平民從首都基輔附近的伊爾平市（Irpin）、北部大城切爾尼戈夫（Chernihiv）、蘇米、哈爾科夫及南部大城馬立波等地撤離。

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據「華爾街日報」報導，俄羅斯軍隊正在向烏東戰略重鎮伊茲烏姆（Izyum）推進，他們試圖包圍烏克蘭在頓巴斯地區的一些最堅強軍事勢力。烏克蘭繼續擊退了俄羅斯入侵東南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的企圖，該城市是通往南部大港敖德薩的門戶。

俄軍已損失1.2萬兵力

在烽火連天之中，戰火可能即將蔓延到基輔。「法新社」報導，在烏軍抵抗俄軍挺進基輔的最後防線伊爾平，已出現街頭巷戰與近身肉搏戰。一名烏軍描述起俄軍的威脅，「人數很多，有兩百人、五十輛輕型裝甲車，幾輛戰車」，「我們儘量抵擋他們，但我不知道能不能完全奏效；情況非常不穩定。」

烏克蘭政府八日指出，俄軍入侵烏克蘭以來，已損失一萬兩千名兵力、折損一○三六輛裝甲運兵車、三○三輛坦克與八十架直升機等軍備武器。烏克蘭國防部也宣布，俄羅斯第四十一軍參謀長吉拉西莫夫（Vitaly Gerasimov）少將和其他高級軍官在哈爾科夫外圍被擊斃。吉拉西莫夫參加過第二次車臣戰爭和俄羅斯在敘利亞及吞併克里米亞的行動，並獲得勳章。

俄少將在哈爾科夫被擊斃

如果得到證實，吉拉西莫夫將是一週之內第二位死於入侵烏克蘭行動的俄軍第四十一軍團將領。三月初，該軍團副指揮官蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetskiy）遭到狙殺，俄國媒體證實相關消息，讓烏軍士氣大振。

烏克蘭戰事最新發展

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