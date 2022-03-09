俄情報員報告 俄國6月必敗

烏克蘭戰事已經發展到街頭巷戰和近身肉搏戰！在烏國首都基輔西北方城市伊爾平（Irpin），入侵的俄羅斯軍隊和烏克蘭守軍短兵相接爆發激戰，大批民眾被迫逃難。（法新社）

2022/03/09 05:30

潰敗程度可比二戰的納粹德國

〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄國維權人士暨反貪腐網站「Gulagu.net」經營者奧舍金（Vladimir Osechkin）五日在臉書上刊出一份據稱出自俄國聯邦安全局（FSB）情報幹員之手的兩千字內幕報告，內容直指俄軍侵烏戰役終將「完全失敗」，且俄方潰敗程度將可比第二次世界大戰末期的納粹德國，面對烏國頑強抵抗，俄國「大體上無計可施」，「沒有勝利選項，只有敗戰」。

戰爭拖至6月 俄經濟恐崩盤

這份報告指出，這場戰爭最晚必須在六月結束，否則俄國經濟恐會崩盤；且就算俄國軍隊有能力抓到烏國總統澤倫斯基並殺了他，佔領烏克蘭卻要花掉俄國太多資源。報告說，即使遭遇最輕微抵抗，俄國都需要投入超過五十萬兵力，而且還不包括後勤支援人力。

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對於報告真實性，設於荷蘭專門從事事實查核工作的荷蘭調查報導集團「鈴鐺貓」（Bellingcat）專家格羅澤夫（Christo Grozev）表示，與其合作的兩名FSB官員看過後，儘管對內容不完全認同，但都「不懷疑它出自同袍之手」。

軍隊失聯 俄已無法掌握傷亡

報告另指出，俄國政府其實和部分派往烏國作戰的師已失去聯繫，因此完全無法掌握實際傷亡人數，其實俄軍至今恐已有逾萬人戰死。此數據和烏國所估俄方人數相仿，遠比俄國官方宣稱的四九八人高出許多。

報告作者警告烏俄戰爭可能引發真正的國際衝突，還討論了俄國總統普廷發動核戰的可能性，並稱他不相信普廷會按鈕摧毀世界，但局部性核武攻擊的確有可能性。報告稱，俄羅斯情報單位正奉命追查烏克蘭製造核武的證據，讓普廷出兵具有正當性。

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）六日點出，普廷過去十年以擅長資訊戰自詡，不論在二○一四年併吞克里米亞或一六年美國地產大亨川普選總統，都把社群媒體利用得淋漓盡致；豈料上月廿四日入侵烏克蘭以來，全球一面支持烏國，讓他終於吃了「敗仗」。

圖為位於烏國東部的第二大城哈爾科夫遭到俄軍猛烈砲擊，大批建物嚴重受損。（法新社）

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