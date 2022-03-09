國際傭兵團抵烏作戰 烏軍傳捷 擊沉俄巡邏艦

烏國政府表示，已有52國約兩萬人自願到烏克蘭作戰，8日公布首批抵達人員合照，表示他們「正在戰鬥區域」。（圖：取自網路）

2022/03/09 05:30

烏克蘭抵抗俄羅斯入侵再傳捷報！烏國軍方公布影片，顯示敖德薩港守軍以多管火箭砲，擊中俄國黑海艦隊「畢可夫號」（Vasily Bykov）匿蹤巡邏艦，還在哈爾科夫近郊擊斃俄軍第41軍團少將參謀長吉拉西莫夫（Vitaliy Gerasimov），成為同一軍團一週內折損的第二名將領。烏國政府表示，已有52國約兩萬人自願到烏克蘭作戰，8日公布首批抵達人員合照。（編譯管淑平）

烏國軍方公布影片，顯示擊中俄國黑海艦隊「畢可夫號」（Vasily Bykov）匿蹤巡邏艦。（取自網路）

烏國敖德薩港守軍以多管火箭砲，擊中俄國黑海艦隊「畢可夫號」（Vasily Bykov）匿蹤巡邏艦。（路透檔案照）

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