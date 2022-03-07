盼調停戰火 以總理會晤普廷

以色列總理班奈特。（美聯社）

2022/03/07 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕隨著烏俄戰事加劇，以色列總理班奈特五日展開連訪俄、德的旋風式外交，前往莫斯科與俄國總統普廷會談後，再轉往柏林會見德國總理蕭茲（Olaf Scholz），並三度與烏克蘭總統澤倫斯基通電話。班奈特說，他和普廷的會面受到「各方」的祝福與鼓勵，暗示美國也知情，但他並未透露與普廷會談細節。

土耳其總統艾多根六日也和普廷通話，強調土國準備好透過「和平手段」為解決烏俄衝突做出貢獻，他敦促俄軍停火、開闢人道走廊並簽署和平協議。土國為北大西洋公約組織（NATO）成員國，早在戰前情勢緊繃之際就試圖斡旋。艾多根強調，他經常與烏克蘭和其他國家聯繫，將繼續針對烏俄談判獲致具體成果努力。

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班奈特的斡旋是俄國入侵烏克蘭進入第二週來罕見的外交時刻，也是普廷在攻烏後首度與外國領袖會面。六日一早返國的班奈特告訴以國內閣，以色列會持續伸援，即使成功機率不大，但總算有了開始，以色列有管道與能力與相關各造接觸，有「道德義務」竭盡所能。

稍早前，俄、以官方證實，普、班兩人五日傍晚在克里姆林宮會面三小時。班奈特隨後轉往柏林與蕭茲會面，德國官方稱班、蕭同意盡快結束戰爭。此外，班奈特還在班普會後與澤倫斯基通話，兩人兩天來已三度通話。烏克蘭日前曾要求以國出面充當調人。

烏方代表︰談判開始「有建設性」

烏俄第三場談判將於七日登場。烏克蘭談判代表、澤倫斯基顧問波多利雅科五日說，談判開始「有建設性」，他發現莫斯科當局對烏克蘭抵抗和國際制裁的態度，出現明顯轉變；隨著俄國明白「戰爭的實際代價」，包括「損失很多裝備和人 力，前所未見的制裁行動瓦解他們的經濟，國家成國際社會的過街老鼠，宣傳戰毫無作用」，終於開始從事「有建設性談判」。

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