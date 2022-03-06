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    俄重罰「假新聞」逼走西方媒體

    烏克蘭首都基輔火車站的月台上四日擠滿想搭火車出城避難的民眾。（歐新社）

    烏克蘭首都基輔火車站的月台上四日擠滿想搭火車出城避難的民眾。（歐新社）

    2022/03/06 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄國總統普廷上月廿四日宣布對烏克蘭展開「特別軍事行動」後，變本加厲箝制異議與新聞業：他四日簽署俄國會通過的新法案，刻意宣傳軍事方面「假新聞」者，最重可吃上十五年牢飯或罰一五○萬盧布（約卅四萬台幣）。克里姆林宮發言人佩斯科夫五日聲稱，為因應空前的資訊戰，俄方實有迫切必要以嚴刑峻法回擊。

    不引用俄國傷亡數據 亦屬違法

    根據新法，除了傳播軍事「假新聞」，未使用俄國國防部提供的傷亡數據亦屬違法。負責立法的國家杜馬主席沃洛金表示，「此法將對那些扯謊詆毀我方武裝部隊名譽的有罪之人施加懲罰——而且是非常嚴厲的懲罰。」

    同日，英國廣播公司（BBC）、德國之聲（DW）、美國之音（VOA）等外國國有廣播機構網站和臉書及其母公司Meta網站在俄遭遇封鎖。BBC、彭博、美國有線電視新聞網（CNN）等外國媒體權衡局勢後，決定調整工作模式，BBC與彭博中止記者工作，CNN在俄暫停報導。

    對此，俄羅斯聯邦通信、信息技術和大眾傳媒監督局（Roskomnadzor）表示，臉書二○二○年十月起帶頭歧視俄國媒體及違反資訊自由的案例多達廿六起，包括Meta近日限制「今日俄羅斯」（RT）、俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）等俄國國營媒體及《俄羅斯日報》、俄國網路報「Lenta」的帳號。俄國先前也禁了社群網站推特。

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