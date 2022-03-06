8成美國人拒買俄石油 挺加強制裁

一名烏國男子四日目睹基輔以西的斯托揚卡鎮住宅區遭俄軍轟炸。聯合國人權理事會當日通過決議，針對俄軍在烏克蘭行徑展開調查。（法新社）

2022/03/06 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視國際譴責，上月廿四日至今持續在烏克蘭進行「特別軍事行動」。對此，路透／易普索（Reuters／Ipsos）三、四日進行的最新民意調查結果顯示，美國民眾不分黨派支持加強制裁俄國，八成主張拒買俄國石油與天然氣；六十二％受訪者願意付出高油價，做為捍衛烏國民主的代價；另有七成四贊成和北大西洋公約組織成員國共同成立禁航區。

美國做為全球最大石油消耗國，油價上漲一直被當地政治人物視為政治毒藥。美國政府二日宣布對俄實施的新一輪經濟制裁措施，也只先禁止煉油技術出口至俄國，不敢直接限制俄國石油出口，以免全球能源供應減少導致全球價格攀升，美國消費者反受其害。美國白宮四日表示，鑑於油價上升可能導致通貨膨脹，仍在謹慎考慮禁止進口俄國石油的可能性。

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針對美國民意支持在烏國上空實施禁航區，路透坦言，受訪者或許對其風險不完全清楚，因此舉形同開戰，但絕大多數受訪者反對美國直接派兵前往烏克蘭作戰或空襲支援烏軍。此外，八十一％受訪者認為該對俄國實施更多制裁，較一日公布的七十七％提高四％；七十二％認為美國該提供烏國武器；七十四％認為該接收烏國難民；美國民主黨籍總統拜登獲得的滿意度則由前一週卅四％提高到最新四十五％。

俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫五日指控西方的行徑有如「經濟土匪」，聲稱俄國強大、世界遼闊，不是美國、歐洲想孤立他國就能稱心如意；若能源出口受美國制裁，全球能源市場將面臨巨大撼動。

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