俄國侵略5種結果 無一能善了

烏國安全部隊提供的無人機拍攝的畫面顯示，首都基輔市郊附近一棟建築被炸毀。（美聯社）

2022/03/06 05:30

〔國際新聞中心／法新社巴黎五日電〕針對未來俄軍侵烏戰事發展方向，以下為西方國家政府消息來源與智庫專家所提供的五種可能性。

一：軍事泥淖

烏軍迄今在基輔、哈爾科夫、馬立波等地頑抗俄軍入侵，烏國雖失掉制空權，但空防並未瓦解，人民爭相從軍抗敵。一個歐洲消息來源透露，烏軍在獲得西方源源不絕反坦克與防空飛彈的援助下，可望堅守首都並與面臨後勤問題的俄軍形成軍事對峙僵局。

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二：俄國國內政局變化

自開戰後俄國國內不斷出現反戰示威，據稱已有至少六千人被捕。跡象顯示，俄國執政精英內部已出現裂痕，一些寡頭富豪、國會議員甚至民營跨國能源公司盧克石油（LUKOIL）都公開呼籲停火或停戰。華府智庫戰略暨國際研究中心的專家柯恩（Eliot A. Cohen）說，儘管現階段不太可能，但不能排除未來發生宮廷政變的可能性。

三：俄國軍事勝利

俄軍軍力優勢毋庸置疑，加上使用毀滅性的火砲轟擊，以及進軍首都基輔的大軍車隊持續邁進，西方國防專家判定俄軍將會繼續取得進展。不過，英國倫敦國王學院教授弗里德曼（Lawrence Freedman）說，就算烏國政府遭推翻，俄國仍面臨如何佔領有四千萬人口的烏國的難題。

四：衝突擴散

烏克蘭與四個如今已是北約成員的前蘇聯國家為鄰，很少人預測普廷會襲擊北約成員國，但挑釁是有可能的。多數專家認為，俄軍若取下烏克蘭，下一個目標將是夾處於烏克蘭與羅馬尼亞之間的摩爾多瓦。

五：與北約對抗

北約與俄國可能因為意外、事件與誤判的螺旋循環而陷入衝突，鑑於雙方擁有核武，在相互保證毀滅的威脅下，俄國與北約戰爭被視為是不可能之事。普廷已經下令核武部隊提高警戒，俄國外長拉夫羅夫放話下次世界大戰必是核戰。歐洲外交關係協會的國防專家葛雷塞爾（Gustav Gressel）說，俄國正利用西方國家對核戰的恐懼打資訊戰。

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