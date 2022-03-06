國際軍團並肩旅外烏人 抗俄軍已逾8萬人

響應烏克蘭總統澤倫斯基國際軍團號召的瑞典學生拉斯姆斯，四日在波蘭邊城普瑟米斯準備搭火車前往烏克蘭西部的利維夫。（歐新社）

2022/03/06 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕當大量烏克蘭人與外籍人士因戰事加劇而越境撤離避難之際，鄰近烏國邊境的波蘭卻陸續湧現不少「戰火逆行者」，這些旅外烏克蘭人與外籍人士響應烏國總統澤倫斯基的國際軍團號召，將進入烏克蘭對抗入侵的俄羅斯大軍。

烏國官方五日指出，迄今已有六萬六二二四名旅外烏克蘭男性返國抗俄，形同增加十二個戰鬥與機動旅，「烏克蘭人，我們無敵！」澤倫斯基日前也說，已有至少一萬六千名外籍人士響應國際軍團號召。

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但對許多人、特別是旅外烏克蘭僑民來說，逆行迎向戰火不是為了重酬，而是要捍衛祖國。五十五歲、原本打算退休後回烏養老，加拿大多倫多建築公司的烏克蘭老闆史拉夫科說，這是返鄉良機，如果不回去，他將無地自容；生於烏克蘭的美國新澤西州居民安德利也要暫別妻小奔赴戰場，只因「我要我的孩子有烏克蘭可以回去」。

許多國家都勸阻人民赴烏參戰，英國外相特拉斯雖支持英人出征，但英國政府警告說，未受過軍訓者應避免參戰；臉書社團「英國援助烏克蘭」上也有人直言，沒操作武器技能又不會說烏克蘭語的人拜託不要去亂，省得害人害己。

美國有線電視新聞網（CNN）在靠近烏克蘭邊境的波蘭普瑟米斯（Przemysl）火車站訪問六名將奔赴戰場的英美人士，他們大多是退伍老兵，但有一人坦承從沒打過仗；此外，他們都不會說烏克蘭語、俄語或波蘭語，亦無翻譯或計畫傍身。

部分外籍人士具軍事背景

不過，部分有意參戰的外籍人士的確具備軍事背景。三十六歲的英國人赫斯特（Peter Hurst）是英國陸軍前步兵，還去過阿富汗；一名三十九歲的英國前傘兵也將為烏克蘭出征，還說有七十名前同袍有意加入；一名不具名的英國陸軍前狙擊手五日出發前往波蘭再轉往烏克蘭，與另外兩名前陸戰隊員會合共赴戰場。

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