俄加大攻勢 西方軍援秘密抵烏

烏克蘭盧甘斯克地區的烏軍士兵，準備用英國支援的瑞典製NLAW反戰車飛彈對付俄軍。（法新社）

2022/03/06 05:30

最近一週加速運送軍備

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰事進入第二週，俄國集結重兵擴大攻勢，烏克蘭軍援需求更為迫切。法新社四日指出，西方各國援助烏國的軍備和武器，已在美國國防部協調下，以最快速度送抵烏國邊境一處機密地點；華盛頓郵報五日則披露，美方最早從去年十二月起，就開始協助烏國充實武器和裝備，最近一週來更加速運送致命性和防衛性軍備。

法新社指出，美軍參謀首長聯席會議主席密利四日視察靠近烏國邊境一處未對外公開的地點，是五角大廈用來協調轉送廿二個國家對烏國援助之處，平均每天有十四架次的運輸機飛抵，最多達十八架次，其中僅約四到五架來自美國。當日，記者隨同密利前往巡視時，身著普通服裝的人員正卸載一百枚反坦克標槍飛彈。這些武器會迅速經由陸路送往目的地。

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數千美軍增援北約東翼

據了解，軍備轉送主要由北約組織（NATO）成員國的軍人及平民協調，送抵的武器包括反坦克飛彈、刺針地對空飛彈、裝甲車、燃料、彈藥、攻擊步槍，以及軍隊口糧等。此外，美軍也派數千人增援北約東翼防線，主要駐紮波蘭。駐歐美國陸軍司令卡沃里（Christopher Cavoli）直言，北約現在比以往所見更加團結。

與此同時，華郵檢視一份解密帳目後指出，五角大廈去年十二月就將諸如霰彈槍、處理未爆裝置所需的特殊服裝等巷戰會用的裝備輸往烏國，價值約兩億美元。美國二月底應允援助烏國刺針飛彈等價值三．五億美元軍備，已有三分之二送抵。

華郵指出，從送往烏俄戰場的武器多樣性、數量和火力來看，美國打算協助烏國和俄國打一場混合戰。許多專家也說，若俄軍成功控制馬立波、敖德薩等戰略港市，甚至第二大城哈爾科夫和首都基輔的話，這場戰爭勢必會變成巷戰。美方預期烏國將會打一場曠日廢時的反入侵戰，所以先行提供必要的武器。

此外，從俄國二○一四年併吞克里米亞以來，美國已向烏國提供約三十億美元的軍備，光是去年就超過十億美元。

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