俄嗆歐美若劃禁航區 視同參戰

喬治亞首都特比利西（Tbilisi）四日發起挺烏克蘭行動，烏國總統澤倫斯基透過視訊向眾人致意。（法新社）

2022/03/06 05:30

防歐洲全面開戰 北約與美拒烏請求

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯加大對烏克蘭的攻勢，迫使烏國總統澤倫斯基再三呼籲北大西洋公約組織（NATO）在烏國領空劃設禁航區，以牽制俄軍戰機。然而，繼北約秘書長史托騰伯格後，美國國務卿布林肯四日再次拒絕烏方，稱此舉會造成歐洲「全面開戰」，但承諾會擴大支援烏國。澤倫斯基則抨擊歐美無異於放任俄國進一步侵略。俄國總統普廷五日揚言，任何參與在烏克蘭實施禁航區的國家，都會被俄國視為參戰。

澤倫斯基轟放任侵略

美聯社指出，一旦北約在烏國設立禁航區，就須禁止所有未經授權的飛機飛越烏國上空，在此情況下可能被迫擊落俄軍戰機。北約屆時也必須派出空中加油機、電子偵察機執行任務，但為維護它們安全，北約勢必得摧毀俄國及白俄羅斯境內的地對空飛彈部隊。恐令戰事一發不可收拾。分析指出，烏國希望設禁航區保護平民和核電廠免於轟炸，但目前境內主要損害是由俄軍地面部隊造成。

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北約：有責任確保衝突不會升級 蔓延外國

針對烏國方面一再要求設立禁航區，美國國務卿布林肯四日與北約、歐盟、七大工業國集團（G7）外交部長開會後，仍不願答應，「這會導致歐洲全面開戰，拜登總統已表明，我們不打算與俄國作戰。」他強調，北約是防衛聯盟，不尋求衝突。針對烏國戰況，布林肯不諱言指出，根據美方對普廷總統的了解，「當他有意讓另一個國家臣服，情況就可能更糟糕，車臣、敘利亞都是前例。」

史托騰伯格前一日也說，北約了解烏國的迫切需求，但這麼做會把更多歐洲國家捲入戰爭，「我們不是這場衝突的一部分，我們有責任確保衝突不會升級，並蔓延到烏國以外。」

俄國總統普廷五日表示，任何國家在烏國參與實施禁航區，都將被俄國視為加入衝突的一方，也嗆聲西方國家實施經濟制裁，等同對俄國宣戰。他重申，俄國希望烏國「中立化、去軍事化與去納粹化」，也澄清目前沒有計畫在國內實施戒嚴。

布林肯：烏克蘭「絕對」會在戰爭中勝出

布林肯四日另在英國廣播公司（BBC）專訪中指出，他相信烏國人民憑藉捍衛自由的決心，「絕對」會在戰爭中勝出，但他無法預期戰事何時結束，烏國人民必將抵制莫斯科扶植的傀儡政權。他說，美國不會尋求推翻普廷政權，因為這是俄國人民該決定的事。

對於北約再次拒絕設立禁航區，澤倫斯基在Telegram發布影片回擊，指「北約領導層是為俄軍轟炸烏國城市和村落開了綠燈。」他痛訴，即日起命喪戰火之人也會是因為北約的軟弱、事不關己而死。澤倫斯基預計在美東時間五日上午，透過視訊軟體Zoom向美國聯邦參議院發表演說。

烏克蘭東南部城市馬立波一處住宅區三日遭俄軍砲擊後起火。（路透）

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