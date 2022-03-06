停火5小時？烏控俄仍砲轟

一名烏國男子4日目睹基輔以西的斯托揚卡鎮住宅區遭俄軍轟炸。（法新社）

2022/03/06 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭在第二輪談判中達成建立人道走廊的協議，俄軍五日停火五小時，以便在烏國東南部兩座城市的百姓撤離與運送物資；但雙方隨後便互控對方背信，烏方稱俄軍持續砲轟導致人道走廊無法開通，俄方則稱烏方禁止百姓離城。

俄烏在第二輪談判中僅就在烏國東南部開設人道走廊達成共識，俄方稍後宣布，莫斯科時間五日十時（台灣時間同日十五時）起暫時停火與開設人道走廊，馬立波與沃爾諾瓦哈雙城的民眾可於莫斯科時間同日中午到傍晚五時（台灣時間同日十七時到二十二時）之間撤離。

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馬立波人口45萬 已3天沒水電

人口約四十五萬的馬立波在俄軍包圍下，已連續三天斷水、斷電。烏國官方原本預計自馬、沃雙城撤走二十萬與一萬五千人。但烏國隨後指控，俄軍持續砲擊導致人道走廊無法開設；即便紅十字會出面調停，俄軍仍在理應停火的時間重砲攻擊雙城，導致人道走廊無法運作。國際紅十字會證實，兩城的人道走廊五日並未運作，烏國當局已暫停撤離馬立波的平民。

烏：兩城市人道走廊無法開通

但俄方稍早曾指出，根本沒人使用人道走廊，並控烏克蘭的「民族主義者」禁止百姓撤離；烏國外交部則反控俄方說法「並非事實」。俄軍一旦奪下馬立波，將可建立自克里米亞與俄羅斯本土間來往的陸地通道。

烏國其他地區戰鬥依然持續，美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德警告，俄軍正朝烏南的全國第二大核電廠前進。烏國總統軍事顧問阿雷斯托維奇說，基輔西北部仍續有涉及空襲與砲擊的戰鬥，東北部的哈爾科夫與阿克提卡也戰火猛烈；烏軍仍控制北部的切爾尼戈夫與南部的尼古拉耶夫，以及在最大港敖德薩抵禦俄軍攻擊。

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