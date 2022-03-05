普廷致電馬克宏「必拿下整個烏克蘭」

俄羅斯總統普廷（左）上月廿四日對烏克蘭發動「特別軍事行動」後，法國總統馬克宏（右）為唯一主張持續和他公開對話的西方領導人。（美聯社檔案照）

2022/03/05 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在俄國入侵烏克蘭前曾積極進行外交斡旋的法國總統馬克宏，三日早上與俄國總統普廷通話。根據法國官方說法，三日通話係普廷主動要求，普廷言談中明確「拒絕」在「現階段」停止攻擊烏克蘭。美國華盛頓郵報指出，這次九十分鐘對話和先前幾次相比，「明顯緊張許多」，並無實質外交突破。

不願具名的法國資深官員表示，馬克宏經由這次溝通，確信「最糟的事尚未到來」，因普廷以拿下整個烏克蘭為目標，但馬克宏直截了當告訴普廷，俄國「去納粹化」的出師之名不僅「不符現實」，亦無法讓暴力行為正當化，呼籲他「別自欺」，否則「貴國將付出巨大代價，因它最終將落得成為一個孤立國家的下場，勢力削弱並在很長一段時間受到制裁。」

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俄國官方通訊社也提到這段通話，但強調普廷稱「特別軍事行動」的目標「無論如何終將實現」，並提及普廷所說：「試圖透過拖延談判來爭取時間，只會導致我們在談判中對（烏克蘭）基輔提出額外要求。」法國官員解讀道，普廷這些話代表「決定繼續軍事行動並持續到底」。

馬克宏同日透過推特強調，「繼續對話以免發生人道悲劇，絕對有必要。我繼續努力和他們保持聯繫。我們必須避免事態變更糟。」馬克宏是上月廿四日俄軍出兵以來，唯一堅持和普廷繼續公開對話的西方領導人。

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