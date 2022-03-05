第2輪談判停火無望 先闢人道走廊

烏克蘭總統澤倫斯基三日召開記者會，呼籲俄國總統普廷與他直接對話。（法新社）

2022/03/05 05:30

澤倫斯基要求普廷當面對話

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭和俄羅斯三日舉行第二輪停火談判，雙方仍無法達成協議，但同意先開闢「人道走廊」疏散平民。與此同時，烏國總統澤倫斯基召開戰事爆發一週後首場記者會，讚揚本國人民英勇抗敵，並要求與俄國總統普廷當面對話，稱唯有如此才能停止戰爭。他也再次呼籲北約組織（NATO）在烏國設立禁航區，警告若戰事不能在烏國止步，其他歐洲國家將無法倖免。

走廊周邊擬實施停火 週末第三輪談判

烏俄在二月二十八日的首輪停火談判未果，三日舉行第二輪談判，地點改在靠近波蘭邊境的白俄羅斯境內。烏國總統府顧問波多利雅科指出，此次仍未能達成烏方期望的結果，僅在開闢「人道走廊」方面達成共識；俄方代表梅丁思基則表示，可能在走廊周邊實施停火，並形容是「重大進展」。目前仍不清楚該走廊如何運作，而雙方也預計週末召開第三輪談判。

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自豪國民英勇 沒有高官出逃

同日，澤倫斯基以一身簡便衣著，在重兵部署、槍手就位、窗戶掛滿防彈沙袋的基輔總統府，召開開戰以來首場記者會，彰顯政府仍可正常運作。據英國泰晤士報報導，澤倫斯基過去七天來至少三度逃過俄羅斯暗殺。每天只能睡三小時的澤倫斯基先感謝記者到場，接著訴說他對烏國百姓勇敢抵抗侵略感到自豪，且政府也沒有高階官員出逃，多位總統顧問更現身記者會，「這是我能堅強、果斷的原因」。

澤倫斯基堅持烏主權絕不退讓

澤倫斯基表明準備好在某些方面妥協，但不會在威脅主權的事情上退讓，包括烏國納入俄國。他提到，對新一輪談判的前景不樂觀，但仍有對話必要，同時也要求俄軍離開烏國，形容他們受利用的困惑兒童，「很多俄兵才十八、九歲，可以當我孩子的年紀。」

他也表示，已請求德、法等北約國家領袖在烏國實施禁航區，並警告俄國侵略若不能在烏國被擋下，就可能向其他歐洲國家擴散，「波羅的海三國就是下一個目標」，俄國最終將豎立「新柏林圍牆」。北約國家目前都以不願直接與俄國衝突為由，回絕烏國的禁航區要求。在被問及是否畏懼死亡時，澤倫斯基坦言每個人都會怕，但身為總統，「我根本沒有（害怕的）權利」。

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