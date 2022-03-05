為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄攻佔最大核電廠 歐洲驚顫

    衛星影像顯示，札波羅熱核電廠擁有6座核子反應爐。（美聯社）

    衛星影像顯示，札波羅熱核電廠擁有6座核子反應爐。（美聯社）

    2022/03/05 05:30

    6座反應爐暫未受損

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰火蔓延逾一週，俄軍攻擊策略愈發激烈，四日凌晨傳出砲擊烏國及歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核能發電廠，導致訓練中心等設施起火，爆炸若釀災預料會是車諾比核事故的十倍，被形容為「核恐怖主義」，所幸目前六個反應爐安全無虞，輻射值也未上升，但廠區已被俄軍佔領。

    美與俄建立新熱線 延後試射

    與此同時，美方表示，美、俄國防部已在本月一日建立新熱線，避免雙方出現「誤判、意外軍事事件和衝突升級」。五角大廈也宣布，延後原訂本週舉行的義勇兵三型洲際彈道飛彈試射。

    烏國國家緊急部門指出，札波羅熱核電廠四日凌晨遭到俄軍多枚砲彈襲擊，導致廠區附近一棟訓練中心及暫停運轉的一座反應爐起火，所幸火勢在早上六時後撲滅。烏國稱該廠有六座反應爐，都未受損，輻射值也沒有變化。國際原子能總署（IAEA）和美國政府隨後也證實這個說法。

    爆炸災害恐是車諾比事故十倍

    IAEA指出，札波羅熱核電廠的六座反應爐合計可輸出約五七○○百萬瓦特電力，供應烏國一半電力需求，這是首次有戰爭在擁有大型核電廠的國家爆發。此外，該廠雖已被俄軍佔領，但烏籍員工仍在廠內維繫運作。

    事故發生後，烏國外交部長庫列巴警告，一旦核電廠爆炸，災害程度恐怕是車諾比事故的十倍。美國總統拜登也立刻與烏國總統澤倫斯基通話關切，澤倫斯基指這是「核恐怖主義」，「整個歐洲都會完蛋」，要求歐洲立即出面阻止俄軍。他也呼籲俄國人民為此上街向政府抗議。

    俄軍玩火 烏俄歐洲都危險

    英相強森怒斥普廷魯莽，國防大臣華勒斯更說俄軍是在「玩火」；義大利總理德拉吉痛批俄軍「攻擊所有人的安全」。軍事專家分析，俄軍試圖控制核電廠後，只要切斷線路，就能讓電網不穩，進而阻礙烏國與外界的通訊能力。

    然而，俄國國防部卻宣稱核電廠早在二月廿八日就被俄軍控制，一直正常運作，但在四日凌晨二時，俄軍巡邏時遭烏國破壞組織從訓練中心發動攻擊，因此俄軍才反擊。該破壞組織逃逸前，自行朝大樓放火。

    俄軍三日起密集空襲基輔東北方的重要據點切爾尼戈夫（Chernihiv），光是一個住宅區內就有四十七人喪命。東南部戰略港市馬立波（Mariupol）雖仍在烏軍控制下，但可能已被包圍，同樣遭受猛烈空襲。至於傳出遭俄軍拿下的戰略港市刻松，美方表示俄軍尚未完全控制，當地仍在戰鬥。

    32:2 UN人權理事會要查烏國現況

    聯合國人權理事會四日以三十二票贊成、十三票棄權（中國、古巴等）與兩票反對（俄國、厄利垂亞）的壓倒性多數，通過決議設立三人小組調查烏克蘭的人權狀況，此一結果顯示國際社會更加團結，加深俄國國際孤立。

    烏克蘭札波羅熱核電廠遭俄軍砲擊，不僅訓練中心遭攻擊著火，行政大樓也毀損。（路透）

    烏克蘭札波羅熱核電廠遭俄軍砲擊，不僅訓練中心遭攻擊著火，行政大樓也毀損。（路透）

    監視器畫面顯示，札波羅熱核電廠遭砲擊後出現大火。（路透）

    監視器畫面顯示，札波羅熱核電廠遭砲擊後出現大火。（路透）

    國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在奧地利維也納的總部，公開說明烏克蘭札波羅熱核電廠的訓練中心遭攻擊著火一事。（法新社）

    國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在奧地利維也納的總部，公開說明烏克蘭札波羅熱核電廠的訓練中心遭攻擊著火一事。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播