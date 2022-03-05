俄攻佔最大核電廠 歐洲驚顫

衛星影像顯示，札波羅熱核電廠擁有6座核子反應爐。（美聯社）

2022/03/05 05:30

6座反應爐暫未受損

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰火蔓延逾一週，俄軍攻擊策略愈發激烈，四日凌晨傳出砲擊烏國及歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核能發電廠，導致訓練中心等設施起火，爆炸若釀災預料會是車諾比核事故的十倍，被形容為「核恐怖主義」，所幸目前六個反應爐安全無虞，輻射值也未上升，但廠區已被俄軍佔領。

美與俄建立新熱線 延後試射

與此同時，美方表示，美、俄國防部已在本月一日建立新熱線，避免雙方出現「誤判、意外軍事事件和衝突升級」。五角大廈也宣布，延後原訂本週舉行的義勇兵三型洲際彈道飛彈試射。

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烏國國家緊急部門指出，札波羅熱核電廠四日凌晨遭到俄軍多枚砲彈襲擊，導致廠區附近一棟訓練中心及暫停運轉的一座反應爐起火，所幸火勢在早上六時後撲滅。烏國稱該廠有六座反應爐，都未受損，輻射值也沒有變化。國際原子能總署（IAEA）和美國政府隨後也證實這個說法。

爆炸災害恐是車諾比事故十倍

IAEA指出，札波羅熱核電廠的六座反應爐合計可輸出約五七○○百萬瓦特電力，供應烏國一半電力需求，這是首次有戰爭在擁有大型核電廠的國家爆發。此外，該廠雖已被俄軍佔領，但烏籍員工仍在廠內維繫運作。

事故發生後，烏國外交部長庫列巴警告，一旦核電廠爆炸，災害程度恐怕是車諾比事故的十倍。美國總統拜登也立刻與烏國總統澤倫斯基通話關切，澤倫斯基指這是「核恐怖主義」，「整個歐洲都會完蛋」，要求歐洲立即出面阻止俄軍。他也呼籲俄國人民為此上街向政府抗議。

俄軍玩火 烏俄歐洲都危險

英相強森怒斥普廷魯莽，國防大臣華勒斯更說俄軍是在「玩火」；義大利總理德拉吉痛批俄軍「攻擊所有人的安全」。軍事專家分析，俄軍試圖控制核電廠後，只要切斷線路，就能讓電網不穩，進而阻礙烏國與外界的通訊能力。

然而，俄國國防部卻宣稱核電廠早在二月廿八日就被俄軍控制，一直正常運作，但在四日凌晨二時，俄軍巡邏時遭烏國破壞組織從訓練中心發動攻擊，因此俄軍才反擊。該破壞組織逃逸前，自行朝大樓放火。

俄軍三日起密集空襲基輔東北方的重要據點切爾尼戈夫（Chernihiv），光是一個住宅區內就有四十七人喪命。東南部戰略港市馬立波（Mariupol）雖仍在烏軍控制下，但可能已被包圍，同樣遭受猛烈空襲。至於傳出遭俄軍拿下的戰略港市刻松，美方表示俄軍尚未完全控制，當地仍在戰鬥。

32:2 UN人權理事會要查烏國現況

聯合國人權理事會四日以三十二票贊成、十三票棄權（中國、古巴等）與兩票反對（俄國、厄利垂亞）的壓倒性多數，通過決議設立三人小組調查烏克蘭的人權狀況，此一結果顯示國際社會更加團結，加深俄國國際孤立。

烏克蘭札波羅熱核電廠遭俄軍砲擊，不僅訓練中心遭攻擊著火，行政大樓也毀損。（路透）

監視器畫面顯示，札波羅熱核電廠遭砲擊後出現大火。（路透）

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在奧地利維也納的總部，公開說明烏克蘭札波羅熱核電廠的訓練中心遭攻擊著火一事。（法新社）

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