俄WTO最惠國待遇 歐盟考慮取消

歐盟考慮取消俄國在世界貿易組織（WTO）的最惠國待遇。圖為歐盟執委會主席馮德萊恩。（歐新社）

2022/03/05 05:30

〔編譯魏國金／綜合報導〕歐洲聯盟表示，將考慮取消俄國在世界貿易組織（WTO）中享有的最惠國（MFN）待遇，此舉恐因提高關稅或設置進口額，而使莫斯科規模九五三億歐元（二．九五兆台幣）的對歐出口進一步受打擊。與此同時，加拿大宣佈取消俄國與白俄羅斯的WTO最惠國待遇，兩國進口產品將課徵三十五％關稅。

擴大制裁力道 俄2.9兆出口將受打擊

彭博報導，取消最惠國待遇將使任何仍與俄國做生意的歐盟公司因關稅而增加成本，歐盟執委會發言人費瑞說，「為了回應俄國入侵烏克蘭，歐盟對俄國採取全面制裁，目前我們討論在WTO脈絡下的可能選項，包括根據WTO國安例外條款，取消俄國最惠國待遇的可能性」。報導說，歐盟已對俄國採取廣泛制裁，包括禁止與俄國央行進行交易、將一些俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，取消最惠國待遇將使歐盟進一步孤立莫斯科。

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加國搶先撤銷優惠 提高俄產品關稅

二○二○年數據顯示，歐盟是俄國最大貿易夥伴，佔俄國貨貿總額三十七％，歐俄一年貿易總量一七四三億歐元，其中歐盟從俄國進口最多的是石油和天然氣，價值達六七○億歐元，佔總進口額的七十％；其次是四十三億歐元的農產品、四十一億歐元的化學品，以及四十億歐元的鐵與鋼。排除雙邊貿易協議，歐盟對WTO會員國平均課徵五．一％關稅，而農產品進口關稅高於工業產品。

另外，加拿大財政部宣佈將撤銷俄羅斯與白俄羅斯的最惠國待遇，「此舉意謂兩國將不再享有優惠，特別是加拿大提供給WTO成員國的極低關稅」。先前無法享有該待遇的唯一國家是北韓。二○二○加拿大進口十二億加幣（二六五億台幣）俄國產品。

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