面對普廷 兩種選擇 拜登︰若不制裁 就第三次世界大戰

（歐新社）

2022/02/28 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對俄羅斯入侵烏克蘭，美國總統拜登在廿六日播出的訪談中，為華府制裁俄國的政策辯護，強調美國只有兩個選擇，若不制裁就只能開戰；拜登還說，俄國總統普廷誤以為能藉由出兵烏克蘭，分裂北大西洋公約組織（NATO），未料卻招致反效果，北約與全世界反而因此更團結。

與此同時，為因應俄國軍事威脅，德國總理蕭茲廿七日在國會表示，俄國總統普廷對歐洲安全構成威脅，強大的武力才能捍衛民主自由。他宣布，德國今年將編列一千億歐元（約三．二兆台幣）特別預算，強化防衛力量和購買軍火，德國的國防預算未來每一年也將超過國內生產毛額（GDP）的二％，以打造更先進和強大的軍隊。

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拜登日前接受美國政治網紅科恩（Brian Tyler Cohen）專訪，當科恩提及過去美國也曾因喬治亞戰爭、克里米亞遭併吞，以及干預美國總統大選等原因制裁俄羅斯、暗示如今制裁普廷恐怕效果不彰時，拜登表示，這回情況不一樣，美國的選項有二，一是發動第三次世界大戰，與俄國開戰，二是確保與國際法背道而馳的俄國，最後必須為其違法行為付出代價。

拜登說，制裁的效果並非立竿見影，普廷不會因為制裁便當不了總統，但目前這一系列針對俄國的制裁，已是史上最廣泛的經濟與政治制裁…俄國必須付出嚴重的長短期代價，特別是長期代價。

同日，美國國務卿布林肯透過「推特」以英、俄文向俄羅斯人民喊話，強調俄國人理應像所有地方的人一樣，活得安全又有尊嚴，無人應尋求破壞這種情況，俄國人不值得與在烏克蘭的鄰居、朋友與親人進行無意義的戰爭，而烏克蘭人和俄國人一樣，理應有和平生活。

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