美英歐盟宣布︰俄逐出SWIFT

整理：國際新聞中心

2022/02/28 05:30

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國、歐盟、英國、加拿大廿六日宣布，對入侵烏克蘭的俄羅斯動用「金融核武」，將部分俄國主要銀行逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統，並採取行動遏止俄國中央銀行利用其逾六千億美元外匯儲備提振經濟、金援戰爭。日本首相岸田文雄廿七日也宣布加入制裁行列。由於擔心盧布崩盤，俄國民眾廿七日在提款機前大排長龍，提領美元等外幣。

西方國家領袖發表聯合聲明說，該制裁措施是「要求俄國承擔責任，並共同確認這場戰爭對普廷而言是戰略失敗」。歐盟執委會主席馮德萊恩指出，切斷俄國銀行與SWIFT的聯繫，將阻止俄國多數全球金融交易，傷害其全球營運能力，實質封鎖俄國的進出口。SWIFT是加速跨境支付的安全訊息系統，使國際貿易得以流暢進行。

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歐盟︰將癱瘓俄央行資產

華爾街日報報導，相關國家也鎖定俄國央行。歐盟高級官員說，將禁止俄國央行出售境外資產，以挹注受制裁衝擊的俄國銀行與企業，此舉實質上凍結俄國龐大的海外儲備，這些包括黃金、債券、以外幣計價的存款、證券等儲備，對俄國阻止盧布貶值、放緩因幣值走軟而導致的通膨加速至關重要。馮德萊恩說，「我們將癱瘓俄國央行的資產」。

聯合聲明說，「我們堅決持續對俄國加重代價，進一步將俄國隔絕於國際金融系統與我們的經濟，我們將在幾天內實施這些措施」。最新的制裁措施還包括成立工作小組，追查遭制裁俄企與寡頭的實際資產，包括遊艇、豪車與房宅，同時遏止俄國菁英購買取得「黃金護照」，避免其逃避金融制裁。

俄國銀行被踢出SWIFT，將使其難以為金融活動進行結算與支付，俄國金融機構每日處理約四六○億美元外匯交易，八十％都是以美元計價。截至二○二○年，SWIFT每日處理四二○萬筆匯款，其中二九一家俄國金融機構佔約一．五％。

由於俄國大型銀行已深度整合到全球金融系統，這項制裁恐造成外溢效應，傷害全球經濟，尤其是歐盟。根據國際清算銀行數據，俄國積欠境外銀行一二一○億美元中，歐盟佔一大部份，是俄國最大債權人之一。

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