安倍籲美棄「戰略模糊」 明示防衛台灣

前日本首相安倍晉三於二十七日指出，美國應該拋棄「戰略模糊」政策，表明一旦中國武力犯台，美國將協防台灣。（美聯社）

2022/02/28 05:30

不允許兩岸現狀遭武力改變

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引發全球撻伐，前日本首相安倍晉三於二十七日指出，台灣和美國及日本共享普世價值，經過俄國入侵烏克蘭的教訓後，華府應該果斷拋棄長久以來奉行的「戰略模糊」政策，表明一旦中國武力犯台，美國將協防台灣。

安倍於二○二○年卸任首相，但仍擔任執政的自民黨最大派系「清和政策研究會」（安倍派）掌門人。他在日本「富士電視台」談話性節目「週日THE PRIME」中指出，俄國侵烏係以武力片面改變現狀，外界同樣擔憂北京會有類似行徑。他再次重申一旦中國武力犯台，「台灣『有事』，就是日本『有事』」的看法。台灣距離日本與那國島僅約一一○公里，若中國對台動武，首先將建立在台灣周邊的海空優勢，也將波及日本領空，影響日本領海或專屬經濟區（EEZ）安全。

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美應出手干預 約束中方蠢動

因此，安倍指出，美國應拋棄戰略模糊，表明美方會在台灣海峽爆發危機時出手干預，以約束中方蠢動。不過，美國對台政策轉變為「戰略清晰」，並不代表美日與其他國家的「一個中國」政策有所改變；應清楚表明的是，國際社會不會允許兩岸現狀片面遭武力改變。

安倍也提及「共有核武器說」（Nuclear Sharing，即擁核國與盟國共有核武器的思考方式及戰略），指出儘管日本宣示「非核三原則」（不擁有、不生產、不引進核武），但針對如何保護世界安全進行討論，也不該視為禁忌。

此外，前防衛大臣河野太郎也在「BS東京電視台」二十七日播出的節目中提到，中國正緊盯美歐與日本等對俄國侵烏的反應，這不僅是歐洲的問題，也會外溢到東亞地區。

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