俄人反戰多 664學者籲普廷立即停戰

俄國聖彼得堡數千名民眾二十五日走上街頭，抗議總統普廷對烏克蘭發動戰爭。（美聯社）

2022/02/27 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕法國世界報廿六日報導，包括曾訪問台灣的二○一○年諾貝爾物理學獎得主諾伏西羅夫（Konstantin Novoselov）在內，多達六六四名俄羅斯學者公開連署，要求俄國立刻終止對烏克蘭的戰爭行動。這些學者表明，莫斯科對烏克蘭動武的「致命決定」，造成大規模死傷，破壞聯合國下的集體安全制度基礎，俄國必須為這場「不義」戰爭負起全責。

除諾伏西羅夫之外，還有沙格底耶夫（Roal’d Sagdeev）等十名俄國學術最高殿堂「俄羅斯科學院」院士，亦參與連署。沙格底耶夫曾任前蘇聯領袖戈巴契夫的科技顧問，二○○五年獲頒我國國立中央大學名譽博士學位。該聯名信直言，莫斯科操作烏東情勢，製造開戰藉口，完全無法使人信服！烏克蘭對俄並無威脅，戰爭既缺乏理性及正當性，又不正義和荒謬。

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這些學者提到，烏克蘭一直是俄羅斯親近的鄰邦，兩國人民間很多屬於父母、友人或同僚關係。二戰期間，雙方的父祖輩甚至曾祖父均曾並肩反抗納粹。然而，如今卻為滿足某些俄國領導高層的地緣政治野心，煽動充滿疑問的幻想歷史情節，這種做法違背我們上個世代的記憶。學者們強調，烏克蘭為民主國家，他們尊重並理解其對歐洲事務做出的選擇，也認為可透過和平方式化解俄烏問題。

信中還寫道，這場侵略戰爭使俄國面臨國際孤立，將使科技與文化發展倒退。俄羅斯應該立即停戰，尊重烏克蘭的主權及領土完整，恢復和平。

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