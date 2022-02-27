美祭高科技制裁 俄恫嚇國際太空站恐墜

基輔一棟住宅大樓遇空襲，外觀破了一個大洞。（美聯社）

2022/02/27 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國針對俄羅斯出兵侵犯烏克蘭，對俄祭出禁止高科技產品出口等制裁，但俄國聯邦太空總署署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）回嗆，此舉可能危及俄美在國際太空站（ISS）的合作，導致太空站脫軌墜落在美國、歐洲、印度或中國。美國航太總署則冷淡回應，指一切將如常運作。

與此同時，羅戈辛廿六日也宣布，暫停與歐洲太空總署在法屬圭亞那庫魯（Kourou）的太空船發射作業，並召回技術人員，以回應歐盟針對俄國侵烏做出的制裁。

請繼續往下閱讀...

羅戈辛廿四日在「推特」批評美國擴大制裁，限制高科技產品出口俄國，意圖削弱俄國航空航天產業，包括其太空計畫，「你們是想摧毀我們在國際太空站的合作？」他強調，維持太空站在軌道運作，有賴俄國停靠在太空站的貨運太空船，「一旦合作受阻，誰要拯救太空站免於失控墜落？」

羅戈辛威脅道，五百公噸太空站墜落後，不僅可能掉在美國或歐洲，也可能落在印度或中國，但並不會飛越俄國，「風險全在你們身上」，呼籲美方儘快取消「阿茲海默症制裁」。

國際太空站是後冷戰時期的代表性國際合作計畫之一，參與國包括美、俄、加、日和歐洲太空總署。現行系統區分為俄國段和美國段，目前是仰賴俄國段的推進系統維持在海拔高度四百公里的軌道運行，而美國段則負責供應電力和維生需求。

對於俄方意見，美航太總署僅在聲明中表示，會繼續與俄國在內的所有國際夥伴合作，也強調新的出口管制仍允許美俄民間的太空合作，沒有計畫改變對國際太空站運作事務的支持。有專家認為，羅戈辛的說法雖屬政治性言論，但的確會加速美俄結束相關合作。

基輔一棟住宅大樓遇空襲，外觀破了一個大洞。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法