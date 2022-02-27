俄軍進逼基輔// 保衛首都 烏克蘭奮戰

俄烏大戰26日進入基輔保衛戰，烏克蘭士兵在基輔街頭巡弋。（美聯社）

2022/02/27 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕烏俄烽火廿六日上演烏克蘭首都基輔的爭奪保衛戰，部分俄軍已進入基輔並與烏國政府軍展開街頭戰，另有大批俄羅斯部隊即將兵臨城下；誓言死守家園的烏克蘭總統澤倫斯基堅稱烏軍成功抵禦俄軍進犯首都，但人民仍驚惶不安，迄今已有超過十二萬人越境逃往他國。

烏軍抵抗 俄北路進軍受挫

俄國國防部廿六日下令所有在烏部隊恢復全面進攻，路透說，普廷已把包圍烏國超過五成的兵力投入戰鬥。美國不具名國防官員向路透表示，烏軍的抵抗令俄軍備感挫折，特別是北路的進軍受挫，拖延了攻勢。英國國防部表示，情報顯示，俄國大軍已來到距離基輔市中心僅三十公里處。

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烏俄兩軍為爭奪基輔的控制權徹夜激戰，爆炸聲、槍聲、警報聲頻傳；烏國政府統計造成平民一九八人死亡、一一一五人受傷，鑑於俄軍已滲透市內，基輔市宣布宵禁，違令者視同敵軍。內政部警告基輔民眾保持冷靜、待在室內找掩護。在此同時，俄軍疑似對非軍事基礎建設發動攻擊，基輔西區一棟大樓廿六日一早遭飛彈或火箭擊中，人員傷亡情況不明，但俄國國防部否認發動攻擊。

烏總統拒撤離 籲提供軍火

儘管基輔岌岌可危，澤倫斯基透過影片堅稱，烏軍已阻止莫斯科當局奪取基輔與推翻其政權的行動，並強調烏軍仍控制基輔與周遭主要城市。稍早，澤倫斯基拒絕美國提議可協助他撤離，表示他會待在發生戰鬥的烏克蘭，不會放下任何武器，「我需要的是軍火，而非搭便車…我們會捍衛自己的國家」。

聯合國指出，自廿四日俄軍入侵的三天來，已有超過十二萬烏國人越境逃離家園，前往波蘭、摩爾多瓦、羅馬尼亞、斯洛伐克與匈牙利，光是廿五日一天就有近五萬人逃到波蘭。

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