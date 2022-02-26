反戰反普廷 俄1800人被捕

莫斯科的一名男子被2名員警反手制伏帶走。（法新社）

2022/02/26 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯出兵烏克蘭在俄國國內引發罕見的抗議潮，全國各地迄今有超過一千八百人被捕，聯合國譴責莫斯科當局的逮捕行動「專斷」，克里姆林宮則回嗆，抗議人士無權違法。

目睹烏克蘭遭俄軍入侵的死傷慘況後，許多俄羅斯名人廿四日公開表態反戰，包括目前身陷囹圄的反對派領導人納瓦尼、深夜電視談話秀主持人烏爾干特（Ivan Urgant）與俄國知名饒舌歌手Oxxxymiron。Oxxxymiron在社群媒體上公開宣示反戰，直言俄羅斯出兵烏克蘭是「大災難與犯罪」；諧星蓋爾金（Maxim Galkin）則說：「怎麼會有這種事？向戰爭說不！」

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數以千計俄羅斯百姓也不甩嚴格的反抗議法走上街頭，莫斯科市中心普希金廣場附近有數千人聚集，群眾呼喊「向戰爭說不」，並將這句口號噴寫在俄羅斯國會下議院的正門上。一名參與抗議的廿三歲女子對入侵烏克蘭表示震驚，「我有親戚與家人住在烏克蘭，我在電話中該怎麼跟他們說？你撐著點嗎？」此外，聖彼得堡與其他俄羅斯城市也有反戰抗議。一名出席聖彼得堡抗議活動的女子感嘆，不少俄羅斯人被政府宣傳愚弄而不願出來抗議；一名年輕男性則在被員警拉走時高喊：「你跟誰打仗？去抓普廷啊！」

根據追蹤反對派集會被捕人數的獨立監督機構OVD-info數據，截至廿四日晚間，俄羅斯全國各地至少有一七四五人被捕，其中超過一半的近千人是在首都莫斯科被捕，聖彼得堡也有超過四百人被捕。聯合國人權辦公室廿五日稱有超過一千八百人在俄羅斯的反戰抗議中被捕，並要求莫斯科當局放人；同日，烏克蘭總統澤倫斯基向俄羅斯人民喊話，呼籲俄國人出面抗議，藉此為烏克蘭、為反戰而奮戰。

聖彼得堡的一名女抗議者遭至少4名員警包圍。（美聯社）

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