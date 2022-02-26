美澳批中 不制裁反援俄

↑基輔25日凌晨即發布空襲警報，民眾只能在防空洞暫時避難。（美聯社）

2022/02/26 05:30

中放寬對俄出口

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，中國政府至今不願譴責俄國，同時在烏國遭受俄軍猛烈攻擊之際，宣佈放寬對俄出口。澳洲總理莫里森批評中國欠缺強而有力的回應，美國總統拜登也在廿四日的談話中，暗批中國若認可俄國侵略，「將因有瓜葛而蒙上污點」。

拜登廿四日記者會被記者詢問是否敦促中國孤立俄羅斯，表示「目前還沒準備評論此事」；但是他在談話中說，「普廷將成為國際舞台的棄兒，任何國家認可俄羅斯赤裸裸侵略烏克蘭，都將因有瓜葛而蒙上污點」。

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澳洲總理莫里森廿五日表示與盟邦聯手制裁，持續對俄施壓；話鋒一轉，說他「格外關切」中國「欠缺強而有力的回應」，並指正當俄羅斯因攻擊烏克蘭遭多國制裁，中國卻批准自俄羅斯進口小麥、鬆綁與俄的貿易限制，「完全令人無法接受」、「難以理解」，他說，「你不會在俄羅斯正侵略他國之際，對俄國伸出援手」。反對黨工黨領導人艾班尼斯（Anthony Albanese）也批評中國，「與其應為背道而馳」。

中國國家主席習近平廿五日下午與普廷通電話，針對烏克蘭局勢交換意見。新華社報導，習近平表示要「重視和尊重各國合理安全關切」，支持俄、烏透過談判解決問題。

還避稱俄軍「侵略」

中國政府至今仍避免稱俄羅斯揮軍烏克蘭是「侵略」，前一天外交部發言人華春瑩被問到不用「侵略」、是否譴責俄國、以及就國家主權和領土完整，在烏克蘭問題上有不同標準等三大問題，閃爍其詞。廿五日發言人汪文斌再被問及此事，表示中國「當然」依舊視烏克蘭為主權國家，但是「我們了解俄羅斯在安全議題上的正當關切」，「始終認為烏克蘭問題有其複雜的歷史經緯」。

針對拜登不點名批評中國，汪文斌反批，「真正名譽受損的國家，是那些打著民主、人權旗號，肆意干涉別國內政，到處發動對外戰爭的國家。」

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