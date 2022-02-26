喜劇演員成戰時總統 隻身抗俄

旅居泰國曼谷的烏克蘭人25日在駐曼谷的俄羅斯大使館外抗議，指控普廷是「殺人犯」。（歐新社）

2022/02/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕訴求和平但不畏戰的烏克蘭總統澤倫斯基面對冷戰結束後西方強權與俄國之間最大對峙，以及心灰意冷眼見歐美國家至今避免表態並肩作戰，這位昔日在電視上以戲劇反諷政治的四十四歲喜劇演員，如何隻身帶領烏國走出危機，成為全球最新關注焦點。

烏克蘭智庫「民主倡議基金會」專家佐爾金納（Maria Zolkina）表示，澤倫斯基雖「沒有選擇戰鬥」，但當情報廿三日明確指出俄軍可能的攻擊形式後，「他做出了總統在戰時體制應該採取的行動」。

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美國紐約時報也認為，外界還在懷疑非外交出身的澤倫斯基執政團隊專業能力是否足以領導烏國安然度過這場危機，但他過去演員經歷特質在此時表露無遺，包括廿四日深夜對俄國喊話呼籲「傾聽理性的聲音」，表明「烏克蘭人民想要和平」；以及當天告訴烏克蘭人，「他想摧毀我們的國家，以及我們建設的一切。但我們知道烏克蘭人民的力量。」

法新社指出，在俄國逾十萬大軍壓境下，加上美國不斷警告戰爭可能隨時爆發，澤倫斯基上月即坦然接受一切並安慰著逾四千四百萬國民，「我們應該做什麼？只有一件事——保持冷靜」，呼籲民眾照常歡欣度日，甚至把俄國蠢蠢欲動的本月十六日訂為全國「團結日」慶祝。

澤倫斯基一九年在烏國「北約夢」背景下囊括逾七成選票上台，上台後曾和普廷峰會，但兩人解讀不同，自此關係惡化至今。而雖他初期缺乏其他世界領導人面對媒體的嫻熟技巧，西方外交官仍高度肯定其表現，「老實說，他並沒有做得那麼糟」。

烏克蘭總統澤倫斯基廿五日神情嚴肅向全國發表談話，說明烏國人民在戰爭中的傷亡情況，以及烏軍英勇抵抗俄軍，同時表明自己不會離開，將堅守到底。（法新社）

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