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    國際機場被佔 烏殲滅空降部隊奪回

    烏國軍隊一架安托諾夫運輸機在基輔市內被擊落，救援隊前往支援。（路透）

    烏國軍隊一架安托諾夫運輸機在基輔市內被擊落，救援隊前往支援。（路透）

    2022/02/26 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯廿四日揮軍進攻烏克蘭後，迫切希望拿下首都基輔西北方三十公里處、極具戰略位置的安托諾夫（Antonov）機場，亦稱戈斯托梅（Hostomel）機場，以便俄國送入大批空降部隊前往圍攻基輔，以及進行後援。該機場一度遭俄軍佔領，隨後又遭烏軍奪回，雙方陷入拉鋸戰。

    雙方廝殺持續三小時

    美國有線電視新聞網（CNN）前線記者強斯表示，俄軍傘兵二十四日上午乘直升機降落在安托諾夫機場，與駐守的烏軍展開槍戰，俄軍還派出多架戰機發射飛彈，雙方廝殺持續三小時，最後俄軍向強斯證實成功佔領該機場。俄軍指揮官指出，儘管敵方試圖反攻奪回機場控制權，但最後沒有成功。

    俄軍拿下機場後，開始搭建「空運橋樑」，以便讓更多兵力進入。

    然而，烏國國防部廿五日進一步指出，已阻止更多俄軍降落在該機場，並再次與俄軍交戰；總統澤倫斯基一名顧問隨後表示，俄軍空降部隊已被殲滅，「戈斯托梅機場是我們的。」澤倫斯基也在影片談話中提到，已成功阻擋敵軍降落安托諾夫機場。

    另外，號稱全球最大的An-225運輸機本月五日才從丹麥比隆飛抵安托諾夫機場；雖然在烏俄交戰中短暫落入俄軍手中，但並未受到戰火波及，仍完好無損。這是前蘇聯在一九八○年代製造的軍用運輸機，最多可裝載二五○噸貨物，前蘇聯解體後由烏克蘭接管。

    烏國消防員在基輔一架遭擊落的軍機殘骸中，搜尋有無生還者。（美聯社）

    烏國消防員在基輔一架遭擊落的軍機殘骸中，搜尋有無生還者。（美聯社）

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