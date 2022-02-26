烏總統死守基輔 俄點頭談判

俄攻基輔4階段

2022/02/26 05:30

美估基輔4天淪陷 政府1週垮台

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯大軍廿五日持續從烏克蘭北、東、南面，全面進攻首都基輔，並已攻入基輔北部，頑強抵抗的烏國政府軍展開首都保衛戰。美國推估，基輔可能在九十六小時內全面淪陷，烏國政府則在一週內垮台。但英國國防部評估，俄軍當日進展有限，烏國仍控制大部分關鍵城市。

澤倫斯基提議烏克蘭保持「中立」

烏國總統澤倫斯基指出，在戰爭首日烏國已有一三七人死亡、三一六人受傷，並坦承他是敵軍頭號目標，家人是次要目標，對方亟欲摧毀烏國元首，「但我會留在首都，我的家人也都在國內。」他也表示，烏軍在頓巴斯地區表現優秀，「牢牢控制」第二城哈爾科夫。

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俄強調去軍事化是基本條件

與此同時，俄國國營「俄羅斯新聞社」廿五日指出，克里姆林宮表示，在澤倫斯基提出討論烏克蘭在北約和俄國之間保持「中立國」地位的構想後，普廷已準備派克宮、國防部和外交部的代表，前往白俄羅斯首都明斯克與烏國代表團談判。克宮還強調，烏國去軍事化是基本條件。

烏國軍方指出，相信已有六十個俄軍戰術營、約三到六萬人進入烏國；首都基輔北部的奧波隆區，已出現俄軍戰車和士兵，當地距離市中心的總統官邸、議會等政府中樞不到十公里，俄烏兩軍爆發激烈巷戰，為雙方首次在首都區地面作戰，而烏國軍方也呼籲民眾製作汽油彈反擊。預計俄軍廿五日晚間會對基輔發動戰車攻擊。

此外，烏國軍方指出，有俄軍士兵搶奪烏軍車輛及制服，企圖偽裝進入基輔進行滲透，極可能配合展開「斬首」行動，進而扶持傀儡政府與俄方簽訂和約。美國新聞週刊和CNN都引述官員指出，美方推估基輔可能在九十六小時內淪陷，政府在一週內垮台。

俄發射逾160枚飛彈 發動戰車攻擊

基輔廿五日凌晨也遭飛彈襲擊，三十三處民用設施遭炸毀，外交部長庫列巴更指俄軍發動火箭彈攻擊，為自一九四一年納粹德國入侵來首見。為了拖延從白俄南侵的俄軍，烏軍在基輔北側破壞橋樑和公路；南部刻松（Kherson）也遭到空襲，但烏軍成功擊退俄軍。美國統計，俄軍迄今已發射逾一六○枚飛彈，西部利維夫也是目標。

澤倫斯基發布九十天的全國軍事動員令，禁止十八至六十歲男性公民離境，並徵召新兵、後備軍人作戰，「靠自己捍衛國家」。烏國軍方也歡迎六十歲以上「愛國者」加入軍隊。

烏全國動員 俄軍已二千八百死

烏國國防部表示，至廿五日已摧毀八十輛俄軍戰車、五一六輛裝甲車、十架戰機和七架直升機，並造成俄軍約二千八百人死亡。此外，羅馬尼亞內政部表示，廿四日有一萬六二四名烏國難民湧入境內。聯合國表示，戰火已導致至少十萬人流離失所。

烏克蘭總統澤倫斯基廿五日神情嚴肅向全國發表談話，說明烏國人民在戰爭中的傷亡情況，以及烏軍英勇抵抗俄軍，同時表明自己不會離開，將堅守到底。（法新社）

烏國軍隊25日在基輔市內一座橋樑埋伏備戰，應對步步進逼的俄軍。（美聯社）

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