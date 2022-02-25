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    基輔有人逃難 有人死守家園

    俄羅斯展開軍事行動後，往西離開烏克蘭首都基輔的道路塞爆，車輛動彈不得。（美聯社）

    俄羅斯展開軍事行動後，往西離開烏克蘭首都基輔的道路塞爆，車輛動彈不得。（美聯社）

    2022/02/25 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯正式入侵烏克蘭，戰爭開打，烏克蘭首都基輔等多市廿四日遭俄軍空襲，爆炸聲響不斷，驚慌失措的民眾在空襲警報聲中急著逃難，基輔主要聯外公路嚴重堵塞，還有人搶搭公車或巴士，地鐵站也塞滿提著行李箱的民眾，加油站以及提款機也排起了人龍，民眾紛紛前往防空洞避難。不過仍有不少民眾決定死守家園，超商湧現搶購物資人潮。

    民眾搶購物資 前往防空洞避難

    美聯社報導，儘管數週以來烏克蘭人被警告戰爭迫在眉睫，但當襲擊終於發生時，許多人似乎不知道如何反應。在基輔市中心的一名當地居民說：「我還沒被嚇到，但也許以後會害怕。」

    基輔市長呼籲所有市民，除非必要，儘量留在家中不要上街、不要恐慌，但根據交通流量與前線記者的目擊說法，基輔首都圈仍出現了大量平民逃難城市的恐慌車潮，大家也都不知道還能逃往哪裡去，只求先離開再說。

    基輔居民被告知不要離開住家，但要預先打包一個裝有必需品的隨身行李，以防隨時可能需逃難，這座擁有約三百萬人口的城市，仍有一些人措手不及。卅四歲的營銷專家尼基塔告訴路透說，他在超市裡排起了長隊，購物車裡堆滿了瓶裝水。「我沒想到會這樣，直到今早我還認為什麼都不會發生。」他說：「我覺醒了。我是一健康的成年男人。我打包收拾，買了食物，將和家人留守在家裡。」

    基輔民眾在一家百貨店外大排長龍，搶購民生物資。（歐新社）

    基輔民眾在一家百貨店外大排長龍，搶購民生物資。（歐新社）

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