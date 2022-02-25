俄三面入侵 烏克蘭反擊

俄侵烏示意圖

2022/02/25 05:30

俄發射百枚飛彈 摧毀74座軍事設施

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯廿四日揮軍烏克蘭，從北、東、南面多路發動陸、海、空攻擊烏國全境至少廿五座城市，首都基輔、第二大城哈爾科夫的軍事指揮中心遭飛彈擊中，距離基輔市區僅四十公里的一座機場遭俄軍奪佔，俄軍並封鎖亞速海，切斷烏國海軍基地馬立波對外航道，在南部登陸黑海港市敖德薩。俄羅斯國防部表示，俄軍發射約一百枚飛彈，出動七十五架轟炸機，摧毀了烏國七十四座地面軍事設施，其中十一座為機場。

在這場第二次世界大戰以來，歐洲國家對另一國發動的最大規模攻擊，俄軍在第一波行動中，動用「口徑」（Kalibur）巡弋飛彈、導引炸彈和「冰雹」（Grad）火箭炮以及地面部隊，攻擊從烏國首都基輔、東部與親俄勢力交戰前線，西部接近斯洛伐克、波蘭的伊凡諾—法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）、利維夫（Lviv），西北部盧茨克（Lutsk）到南部黑海港市敖德薩多個目標。

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烏總統︰蒙受嚴重損失 不放棄自由

烏國邊境部隊表示，基輔北方一百多公里處的車諾比（Chernobyl），被從白俄羅斯進入的俄軍部隊突破；距離基輔市四十公里的戈斯托梅（Gostomel）軍用機場經過激戰後，遭俄軍空降部隊奪佔，烏國總統顧問波多亞克說，俄軍對該座機場的攻擊意在進取基輔，「推翻最高當局」。烏國總統澤倫斯基表示，烏國蒙受「嚴重損失」，他指控俄羅斯行徑就像二次大戰納粹德國行徑，但是烏國不會放棄自由。

稍早基輔遭飛彈攻擊，冒出蕈狀雲，市內軍事總部也被擊中；俄軍多列部隊、戰車從白俄進入烏國北部、東北部的先基夫卡（Senkivka）、哈爾科夫；東部頓內茨克、盧甘斯克親俄勢力往外推進，與烏軍交戰，奪取兩座村莊，並宣稱擊落兩架烏軍噴射機。

烏國海軍基地所在地敖德薩、馬立波也遭受攻擊，敖德薩傳出有俄軍空降部隊，馬立波一處住宅區被擊中。來自克里米亞的俄軍戰車，在南部突破刻松州（Kherson），不受阻撓地朝聶伯河前進，刻松國際機場遇襲，聶伯河上的卡霍夫卡（Kakhovka）水力發電廠被奪佔，升起俄羅斯旗。

俄羅斯封鎖連接黑海的亞速海和刻赤海峽，形同切斷馬立波港對外航道；烏克蘭請求土耳其，禁止俄國船艦航經黑海往南進入地中海必經的達達尼爾、博斯普魯斯海峽。

烏國軍民至少68死

根據多個烏國政府單位統計，俄軍攻擊已經造成至少軍民六十八人死亡，死亡人數最多的單一攻擊是在敖德薩，十八人命喪飛彈襲擊。烏軍在哈爾科夫摧毀一批俄軍戰車、裝甲車，並傳出有俄軍士兵被俘；在基輔周邊擊落三架俄軍直升機。烏國邊防部隊指控，白俄部隊也與俄軍一起作戰，但是遭白俄總統盧卡申科否認。

烏國軍隊和戰車24日在東部盧甘斯克準備反擊入侵行動。（法新社）

俄羅斯Ka-52攻擊直升機遭擊中後24日在基輔郊外迫降。（美聯社）

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